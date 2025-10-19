La desopilante anécdota de Mario Pergolini con Lionel Messi en un vestuario: “Me dijo que soy horrible”

Este jueves se cumplieron 21 años del debut como futbolista profesional de Lionel Messi. Para celebrarlo, la producción de Otro día perdido (eltrece) preparó un informe especial que recorrió grandes momentos en la carrera del rosarino.



Luego del clip, Mario Pergolini, conductor ciclo, sorprendió a todos con una anécdota sobre el día que conoció al 10 de la Scaloneta. “Yo presenté un partido en la cancha de River cuando la Selección argentina se estaba despidiendo”, recordó sobre la situación que derivó en su encuentro con el crack.

Y agregó: “La única condición que puse para hacerlo era que pueda ir con mi hijo Matías, que le encanta el fútbol, y que pueda estar en el vestuario con los jugadores”.

El acuerdo se cumplió y el hijo del periodista tuvo la oportunidad de conocer a sus ídolos. “Cuando Messi lo ve, se pone a jugar a la pelota con él. Se la pasa y mi hijo se la devuelve, después Messi me la pasa a mí”, rememoró.

Lo inesperado fue el final de la historia, ya que la falta de fútbol le jugó una muy mala pasada a Mario. “Yo la toco y rompo la única ventana que hay en todo el lugar. Te lo juro”, rememoró.

“Messi me miró y me dijo, solo a mí me lo dijo. No creo que se lo haya dicho a nadie más en el mundo... Vino y me dijo ‘sos horrible’”, remató.

Además, reconoció que no se imagina a Leo como invitado del programa por un solo motivo: lo criticó muy duramente antes del Mundial 2022. “Dije un montón de cosas. No puedo borrar lo que hice”, soltó entre risas.

Yanina Latorre tuvo que elogiar a sus enemigas: así fue el desopilante desafío que le hizo Mario Pergolini

La semana pasada, Yanina Latorre fue la protagonista de un momento desopilante en Otro día perdido (eltrece), el ciclo que conduce Mario Pergolini. Todo comenzó cuando el anfitrión le propuso un “juego”: decir algo bueno sobre algunas de las famosas con las que tuvo enfrentamientos mediáticos.

“En el buscador de Google pusimos: ‘Yanina versus...’. Nada más que eso, y mirá la lista de nombres que nos apareció”, arrancó diciéndole el ex CQC, entre risas.

La primera en esa enumeración fue Fernanda Iglesias, y la “angelita” no dudó en responder: “El versus lo tiene ella conmigo. Yo no lo tengo realmente. No me molesta, no me inspira nada”.

No conforme con esa postura, el conductor redobló la apuesta: “Ok, ahora vamos a hacer una cosa. Tratala bien. Vamos a hacer lo mismo, pero tratándola bien”. Latorre aceptó el reto y lanzó con ironía: “Fer es una gran periodista. Este domingo la voy a invitar a comer a casa”.

Luego fue el turno de Sofi Martínez, la periodista deportiva. En tono más amable —aunque sin perder su estilo filoso e impostando la voz—, la panelista de LAM (América) contestó a puro sarcasmo: “Ay, es tan linda, es tan mona. Me encanta. La aman las marcas y es una gran influencer. Quiero que vuelva con Diego Leuco”.

La prueba siguió con Julia Mengolini, y ahí el desafío se complicó. Pergolini le pidió que intentara decir algo positivo “como si el tema saliera de casualidad”. Y, con mucha ironía, la invitada expuso: “Futurock -el canal streaming creado por Mengolini- la rompe. ¿La viste a Mengolini? ¿Viste lo que es esa comunidad? Ay, me encanta el programa. Me fumaría un porro con ella. Me encanta cómo se viste, que sea tan buena compañera y pague tan buenos sueldos...”.

Al final del segmento, entre carcajadas, la panelista reflexionó: “¿Te das cuenta de que improviso bien?”. “Muy bien, pero en la improvisada igual tirás caca de alguna manera”, le dijo Pergolini a modo de chicana. Y, al escucharlo, la entrevistada remató: “Bueno, qué querés que haga, soy Yanina Latorre”.

CON INFORMACION DE TODONOTICIAS.