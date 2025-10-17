Gimena Accardi habló del romance entre Nico Vázquez y Dai Fernández

Gimena Accardi habló por primera vez tras la confirmación de la relación de su ex pareja, Nico Vázquez, con Dai Fernández. En una entrevista en el programa SQP (América), Accardi respondió sobre la noticia de manera positiva, afirmando: “Si él está bien, yo estoy bien. Le deseo lo mejor a él y a Dai”.

Aclaró que no tenía dudas sobre el inicio de la relación: “Nunca sospeché y sé que es de ahora”. Reconoció que el amor de pareja entre ellos ha terminado, pero que aún mantienen un vínculo de cariño. “Lo adoro y siempre le desearé lo mejor, sea con Dai o con quien sea”, afirmó.

Yanina Latorre, presente en la entrevista, destacó que Fernández trabajaba con Vázquez antes de que la pareja terminara y comentó que es una persona talentosa y querida.

Cuando se le preguntó sobre la posibilidad de compartir un almuerzo con Vázquez y su nueva pareja, Accardi respondió: “No, no tiene sentido. Pero siempre habrá buena onda y cariño entre nosotros”.