Cuánto cuesta viajar a Brasil para ver a Franco Colapinto en el Gran Premio de San Pablo de Fórmula 1

El próximo fin de semana del 7 al 9 de noviembre, Franco Colapinto volverá a Brasil para disputar el Gran Premio de San Pablo, esta vez con la escudería Alpine.



La presencia del piloto argentino en la Fórmula 1 despertó la emoción de miles de compatriotas, que lo acompañaron en los diferentes circuitos en los que corrió, primero con Williams y ahora con el equipo francés.

La cercanía de la carrera en Interlagos hizo que creciera la demanda de vuelos, hoteles y paquetes turísticos para presenciar la competencia en vivo.

Cuánto cuesta viajar a Brasil para ver a Franco Colapinto

La empresa Principios Tour Operator, especialistas en viajes a Brasil, ofrece diferentes paquetes que van desde los US$3000 hasta US$14.000.

Los precios son por persona base doble, es decir, dos personas y una habitación para compartir.

Cuenta con salidas el 6 y el 7 de noviembre con regresos tanto después de la carrera (domingo 9) como el lunes 10 por la mañana. Los precios varían según los sectores de las tribunas, experiencias y otras atracciones.

La oferta cuenta con vuelos aéreos a San Pablo con impuestos y equipaje incluido, ingresos al sector correspondiente durante los tres días al circuito, alojamiento en Jardíns o Pinheiros.

Además, incluye traslados del aeropuerto al hotel y del hotel al autódromo, asistencia médica y kit de Fórmula 1 (protectores para oídos, gorra y capa en caso de lluvia).

Durante los tres días, terminadas las pruebas y las carreras correspondientes en Interlagos, se establecerá un punto de encuentro y se trasladará a los fanáticos de vuelta al hotel.

TurismoCity también ofrece un paquete con salida desde Ezeiza hacia San Pablo para el jueves 6 y regreso el lunes 10 de noviembre.

Incluye pasaje aéreo de ida y vuelta, traslados desde el aeropuerto al hotel y del hotel al autódromo, cuatro noches de alojamiento con desayuno, entradas al circuito en el sector G (grada descubierta ubicada en la recta opuesta al GRID de largada), asistencia al viajero y kit de regalo. El precio es de US$5038 por persona base doble.

El sitio 4Tourists también ofrece paquetes de vuelo y sus precios varían según la elección del hotel y el sector del circuito.

Incluye vuelo chárter de Buenos Aires a San Pablo desde el jueves 6 de noviembre, traslados del aeropuerto al hotel, cuatro noches de hotel con categoría a elegir, desayuno, traslado del hotel al circuito para los tres días de carrera, visita al cementerio Morumbí y cena con el periodista especializado en Fórmula 1, Adrián Puente.

El precio para hoteles de tres estrellas varía entre US$2790 y US$15.390 según el sector de entrada al circuito. Para hoteles cuatro estrellas, varían entre US$3090 y US$ 15.690. En hoteles cinco estrellas, los precios oscilan entre US$3390 y US$15.990.

Agenda del Gran Premio de Brasil (horarios de Argentina)

Viernes 7 de noviembre

Práctica 1: 11:30 - 12:30

Clasificación Sprint: 15:30 - 16:14

Sábado 8 de noviembre

Sprint: 11:00 - 12:00

Clasificación: 15:00 - 16:00

Domingo 9 de noviembre

Carrera: 14:00

CON INFORMACION DE TODONOTICIAS.