Masiva purga en China: el régimen expulsó a nueve altos mandos militares del Partido y el Ejército

Las autoridades del régimen chino anunciaron la expulsión de nueve altos mandos militares del Partido Comunista de China (PCCh) y del Ejército Popular de Liberación (EPL) por “graves violaciones disciplinarias” y presuntos delitos de corrupción.



El Ministerio de Defensa detalló que las sanciones se aplicaron tras la aprobación del Comité Central del PCCh y la Comisión Militar Central (CMC) para iniciar investigaciones formales. Entre los implicados está el general He Weidong, ahora ex vicepresidente de la CMC y miembro del Politburó.



El caso de He Weidong generó interés internacional desde su desaparición de la escena pública en marzo. Medios occidentales indicaron que era investigado por corrupción, aunque no había confirmación oficial hasta este anuncio.



También fue sancionado el almirante Miao Hua, ex director del departamento de trabajo político de la CMC, quien ya había sido destituido en junio y cuya última aparición pública se registró en octubre de 2024, aumentando las especulaciones sobre su situación.

Otros sancionados son He Hongjun, ex subdirector del Departamento de Trabajo Político de la CMC; Wang Xiubin, ex subdirector del Centro de Mando Conjunto; Lin Xiangyang, ex comandante del Teatro de Operaciones Oriental; y Qin Shutang, ex comisario político del Ejército de Tierra.



La lista la completan Yuan Huazhi, ex comisario político de la Marina; Wang Houbin, ex comandante de la Fuerza de Cohetes; y Wang Chunning, ex comandante de la Policía Armada.

De acuerdo con Defensa, los nueve sancionados “son sospechosos de delitos graves” que involucran “una suma extremadamente grande de dinero”, “de naturaleza grave” y “con consecuencias altamente perjudiciales”.

El Ejército chino ha protagonizado diversos escándalos de corrupción los últimos años, lo que incluyó la destitución de dos recientes ministros de Defensa y de altos cargos de la Fuerza de Cohetes, rama clave para el programa nuclear.

El anuncio ocurre mientras el liderazgo chino refuerza la vigilancia sobre el Ejército.

En julio, el máximo órgano militar emitió nuevas directrices para fortalecer la “lealtad política” y la integridad de sus miembros.

CON INFORMACION DE INFOBAE.