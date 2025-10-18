Maximiliano Pullaro: "El Círculo Rojo ve a Provincias Unidas como una alternativa para 2027"

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, aseguró que el Círculo Rojo percibe a Provincias Unidas como una alternativa de poder para 2027. Lo hizo al referirse a la reunión que mantuvo días atrás con parte de los empresarios más poderosos del país y destacar las expectativas que genera el espacio que integran junto a otros mandatarios del interior.

"Ven que Provincias Unidas es una alternativa para 2027 y por supuesto que se ven entusiasmados con esto que estamos armando", aseguró Pullaro.



“Son charlas largas que a veces tenemos”, explicó el gobernador al referirse a los encuentros que mantiene con empresarios de distintos sectores. “Las he tenido en muchas oportunidades con personas con las que nunca creí en mi vida que iba a tener la posibilidad de dialogar, y que hoy me invitan y voy con gusto", señaló en declaraciones a Radio Dos.

Letra P reveló esta semana detalles de ese encuentro a puertas cerradas en la que se habló de política, gobernabilidad, negocios e, incluso, de la problemática del narcotráfico. "Intento aprovechar esas reuniones para vender Santa Fe, para mostrar nuestro potencial productivo y para contarles qué es lo que entiendo que hay que hacer con Argentina”, explicó.

Los empresarios y el modelo de Provincias Unidas

El almuerzo del que participaron Pullaro y su ministro de Economía, Pablo Olivares, incluyó a empresarios vinculados a rubros como tecnologías de la información, petróleo y gas, comunicación, construcción, sistema bancario e industria textil. En el encuentro se plantearon inquietudes por el momento que atraviesa la gestión de Javier Milei, y se habló del modelo santafesino y de la proyección y las propuestas de Provincias Unidas.

“Ven que estamos jugando fuerte. Yo, por ejemplo, llevo como candidata a mi vicegobernadora y se entusiasman con esto que estamos armando”, sostuvo el gobernador santafesino. “Creemos en un modelo productivo, que genere empleo y crecimiento económico, y por eso armamos Provincias Unidas”, afirmó al profundizar sobre algunos conceptos que compartió en la charla con integrantes del Círculo Rojo.

El objetivo de un cuarto diputado

“Acá hay dos modelos que se disputan a través de la grieta”, analizó Pullaro, al tiempo que llamó a construir una alternativa que “sirva a ambos lados”. El santafesino lamentó que el proceso de integración entre provincias no comenzara antes: "Hoy seríamos muchos más gobernadores y tendríamos mucho más volumen político”.

“Tenemos dos años para trabajar y poner al próximo presidente. Necesitamos que sea una persona del interior, que defienda al interior y los recursos del interior. Que defienda el federalismo y que no esté en la timba financiera ni en el populismo que derrocha y que quiere indultar a Cristina Kirchner”, proyectó.

Por último, Pullaro subrayó que su objetivo inmediato es ampliar la representación política de su espacio. “Nosotros queremos llegar al cuarto diputado. Arrancamos de atrás porque había una polarización muy grande, pero logramos romper esa polarización", apuntó.

Santa Fe renueva los mandatos de nueve diputados. Distintas encuestas marcan un posible escenario de tercios entre la candidata de Provincias Unidas, Gisela Scaglia, el de La Libertad Avanza, Agustín Pellegrini y la de Fuerza Patria, Caren Tepp.

CON INFORMACION DE LETRAP.