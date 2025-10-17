Acto de Jura de la Nueva Constitución en Rafaela

Este viernes por la mañana, el Concejo Municipal de Rafaela fue escenario del acto de jura de la nueva Constitución de la Provincia de Santa Fe, presidido por Lisandro Mársico y el Intendente Leonardo Viotti.

El evento contó con la participación de todos los concejales, miembros del gabinete municipal y los convencionales constituyentes del Departamento Castellanos: Alcides Calvo, Rodolfo Giacosa y Juan Argañaraz. También asistieron presidentes de diversas comunas de la región e integrantes de varias instituciones locales.

La ceremonia comenzó con el izamiento de la bandera y la entonación del Himno Nacional. Calvo, Giacosa y Argañaraz brindaron reflexiones sobre el proceso de sanción de la nueva carta magna, aprobada el 10 de diciembre.

El Intendente Viotti ofreció un discurso destacando la importancia de la reforma. Luego, Mársico enfatizó que la nueva Constitución es "moderna, avanzada y progresista", señalando el desafío de convertir sus postulados en realidad para los ciudadanos de Santa Fe.

Durante el acto, Rodolfo Giacosa tomó juramento al Intendente Viotti, quien a su vez juró a Lisandro Mársico. Posteriormente, el gabinete municipal, junto con los concejales y funcionarios del órgano legislativo local, también prestaron su juramento.

Finalmente, presidentes de ocho comunas juraron: Javier Canavese (Galisteo), José Manuel Álvarez (Ataliva), María Leticia Borgatello (Vila), María Florencia Celis (Egusquiza), Pedro Fraire (Virginia), Jorge Perino (Susana), Sergio Daniel Ramos (Saguier) y Marcelo Bett (Lehmann).