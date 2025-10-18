Messi busca la Bota de Oro de la MLS

Este sábado, el Inter Miami enfrentará una jornada crucial en la MLS, conocida como Decision Day, que marca el cierre de la fase regular del torneo. El equipo, dirigido por Javier Mascherano, busca definir su posición en la Conferencia Este con miras a los playoffs de la MLS Cup.

En el centro de atención está Lionel Messi, capitán y figura clave del equipo. Messi tiene la oportunidad de asegurarse la Bota de Oro como máximo goleador de la temporada regular.

Inter Miami llega al encuentro frente a Nashville, que se disputará a las 19:00 en el GEODIS Park de Tennessee, igualado en puntos (62) con Cincinnati, pero detrás del líder Philadelphia (66). El partido será transmitido en exclusiva por el MLS Season Pass en Apple TV.

La búsqueda de la Bota de Oro por Messi

Messi llega a este crucial encuentro tras anotar un doblete en la victoria 4-0 contra Atlanta United y haber brillado con la selección argentina en una reciente victoria 6-0 frente a Puerto Rico. Actualmente, lidera la tabla de goleadores de la MLS 2025 con 26 goles y 18 asistencias, seguido por Denis Bouanga (LAFC) con 24 goles y 8 asistencias, y Sam Surridge (Nashville) con 23 goles y 5 asistencias.

Además, Messi lidera la carrera por el premio Landon Donovan al Jugador Más Valioso (MVP) por segundo año consecutivo, con un total de 44 contribuciones de gol, superando a Bouanga, quien tiene 32.

Situación de la clasificación

El panorama para la clasificación a los playoffs es reñido. Charlotte (4°, 56 puntos) se enfrentará al líder Philadelphia, mientras que New York City (5°, 56 puntos) jugará contra Seattle Sounders. Orlando (7°, 53 puntos) se medirá ante Toronto, Chicago (8°, 52 puntos) visitará a New England, y Columbus (9°, 51 puntos) buscará un lugar en la pelea ante New York Red Bulls.