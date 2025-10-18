El complicado desafío que enfrenta Thiago Medina luego del accidente

Thiago Medina ha regresado a su vida cotidiana tras pasar 28 días internado en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno, tras un grave accidente de motocicleta.

Su exnovia, Daniela Celis, compartió detalles sobre su estado en una entrevista para el programa "Los Profesionales de Siempre" (El Nueve). Celis aseguró que Medina enfrenta un proceso de recuperación complejo antes de poder inscribirse en la carrera de Arquitectura, que es su objetivo.

“Él no está al 100%, necesita mejorar en muchos aspectos. Debe aprender a escribir, leer, enfocar la vista y caminar correctamente”, explicó la ex Gran Hermano. Agregó que Thiago está llevando a cabo diversas actividades de rehabilitación de manera independiente.

En relación a una propuesta de matrimonio que le hizo mientras estaba en terapia intensiva, Celis enfatizó: “Entiendo que primero debe estar bien para poder establecer una relación sólida. Estábamos separados desde hacía cinco meses cuando ocurrió el accidente”.