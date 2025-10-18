Los mejores alimentos para mantener la energía durante todo el día

Sentir cansancio a lo largo del día es una experiencia común que muchos intentan combatir con café. Sin embargo, expertos de la Escuela de Salud Pública de Harvard y Real Simple sugieren que existen opciones más saludables para mantener la energía sin los altibajos que causa la cafeína.

La nutrición tiene un impacto directo en la gestión de la energía física y mental. Mientras que los alimentos con azúcares añadidos pueden causar caídas bruscas de energía, aquellos ricos en carbohidratos complejos, fibra y vitaminas ofrecen un suministro constante.

A continuación, se presentan algunas recomendaciones de alimentos y bebidas que pueden ayudar a combatir la fatiga:

Chocolate Negro: Contiene pequeñas dosis de cafeína y teobromina, que mejoran el estado de alerta. Se recomienda consumirlo en pequeñas porciones, como en frutas o yogur, o añadir cacao en polvo sin azúcar a batidos. Banana: Proporciona energía rápida y sostenida gracias a sus azúcares naturales y carbohidratos complejos. Además, es rica en potasio y vitamina B6, lo que ayuda a convertir los alimentos en energía utilizable. Té Verde: Ofrece una cantidad moderada de cafeína y L-teanina, un aminoácido que favorece la concentración sin provocar nerviosismo. También está lleno de antioxidantes beneficiosos para la salud celular. Arándanos: Estos frutos son ricos en azúcares naturales y antioxidantes, que mejoran el flujo sanguíneo al cerebro y ayudan en la agudeza mental. Su fibra también estabiliza la energía. Manzanas: Proporcionan energía sostenida gracias a sus carbohidratos complejos y fibra, además de ser una fuente de vitamina C. Se pueden disfrutar solas o en ensaladas. Salsa Picante: La capsaicina presente en los chiles puede aumentar el ritmo cardíaco y la alerta. Una pequeña cantidad puede ser efectiva en aderezos o marinadas. Agua: La hidratación es crucial para la concentración y el nivel de energía. La falta de agua puede llevar a la fatiga. Se recomienda establecer objetivos de consumo diario y variar con infusiones de frutas.

Los expertos aconsejan combinar estos alimentos en meriendas equilibradas, como batidos de banana y cacao o ensaladas con arándanos y nueces, para asegurar una energía sostenida. Adoptar una dieta rica en estos productos y mantener una buena hidratación son estrategias simples y efectivas para mejorar la concentración durante el día.