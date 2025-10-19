Lionel Messi hizo un hat-trick con el Inter de Miami

Lionel Messi brilló en la victoria de Inter Miami por 5-2 sobre Nashville SC en un partido de la fase regular de la Major League Soccer. El capitán argentino anotó tres goles, convirtiéndose en la figura del encuentro.

Messi abrió el marcador a los 35 minutos del primer tiempo con un potente tiro desde fuera del área, asistido por Jordi Alba. En la segunda mitad, igualó el partido a 2-2 al convertir un penal a los 63 minutos y selló su triplete a los 81 minutos con un zurdazo dentro del área.

Con estos goles, Messi alcanzó un total de 29 tantos en 28 partidos, liderando la tabla de goleadores de la liga y ayudando a Inter Miami a posicionarse en el segundo lugar de la Conferencia Este. Esta es la segunda vez que el argentino anota un hat-trick desde su llegada a la MLS, habiendo conseguido uno previamente en octubre de 2024.

El equipo, dirigido por Javier Mascherano, logró revertir el resultado en la segunda mitad, asegurando la localía en la primera ronda de los playoffs con esta victoria.