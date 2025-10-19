El pirata se quedó con los tres puntos

Belgrano logró una victoria ante Boca Juniors en La Bombonera, con goles de Lucas Passerini y un autogol de Leandro Paredes. El descuento del Xeneize llegó por parte de Ezequiel Zeballos.

Boca Juniors dejó pasar una oportunidad clave para liderar su zona y escalar en la Tabla Anual, a pesar de que aún debe tres puntos contra Barracas Central.

El primer tiempo

El encuentro comenzó con un Boca agresivo, pero el equipo no logró concretar sus oportunidades. El piarata, con pocas llegadas, se benefició de las imprecisiones de los locales. Miguel Merentiel y Milton Giménez fallaron en varias ocasiones para el equipo boquense.

A los 30 minutos, Lautaro Blanco recibió una tarjeta amarilla tras un planchazo, lo que generó reclamos de los jugadores visitantes por una posible roja. Su amonestación marcó el inicio de un período con más faltas que ocasiones claras de gol, y el primer tiempo culminó sin tantos en el marcador.

El segundo tiempo

En la segunda mitad, un error de marca de Ayrton Costa permitió que Lucas Passerini ejecutara un penal, que convirtió en gol.

El ingreso de Zeballos, que comenzó entre murmullos, resultó clave: apenas minutos después, Boca logró acortar distancias con su gol. En un emocionante tramo de solo ocho minutos, se anotaron tres goles, pero el resultado final fue 2-1 a favor de Belgrano.