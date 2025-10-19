Evangelina Anderson rompió el silencio después de que la vincularan con un joven

Evangelina Anderson vuelve a ser el centro de atención tras su reciente separación de Martín Demichelis. Esta vez, la modelo ha sido vinculada con Franco Berlín, actual Director de Seguridad en Eventos Deportivos de la Nación.

Para esclarecer la situación, el periodista Gustavo Méndez se comunicó con Anderson a través de WhatsApp, preguntándole sobre los rumores. En su mensaje, Méndez mencionó que tenía información confirmada sobre un posible romance entre ella y Berlín. A lo que Anderson respondió con emojis de risas y aclaró: "Fran tiene 25 años y es el chico que sale con mi hermana".

Con esta declaración, Anderson dejó claro que Berlín es en realidad la pareja de su hermana Celeste, desestimando así los rumores sobre su posible relación.