La emotiva carta de Mey Scápola para despedir a Mariano Castro

Mariano Castro, hermano del reconocido periodista Juan Castro, falleció el viernes tras una prolongada lucha contra una grave enfermedad. Su expareja, la actriz Mey Scápola, le dedicó un emotivo mensaje en redes sociales.

En su cuenta de Instagram, Scápola compartió una imagen de Castro junto a su hijo León a orillas del mar. "Descansa Marianito... Peleaste como un guerrero durante mucho tiempo. Fue una batalla larga. Te admiramos mucho", escribió.

La actriz también comentó sobre el último año de vida de Castro, describiéndolo como el más difícil pero también el que le permitió recibir más amor. "Te fuiste en paz", añadió.

Scápola expresó su agradecimiento a quienes la han apoyado en este difícil momento: "Gracias a todos por el amor y la contención... A mis amigos, familiares, los padres del colegio y a todos los que nos han acompañado. Gracias infinitas por ayudarme a que León tenga tanto amor en medio de tanto dolor".