Zaira Nara dijo lo que verdaderamente piensa de Martín Migueles

Después de que Wanda Nara confirmara su relación con Martín Migueles, su entrenador personal, la atención se centró en su familia. La primera en comentar fue su hermana, Zaira Nara, quien ofreció una sincera opinión durante una entrevista en el programa SQP (América).

Zaira recordó un reciente encuentro con Migueles en Uruguay, donde él les preparó un asado. "Nos quería hacer entrenar, pero estábamos en modo pantuflas", relató entre risas. A pesar de las bromas, destacó que el nuevo novio de Wanda le cayó bien: "Me cae bárbaro".

Sin embargo, cuando la conductora Yanina Latorre cuestionó a Zaira sobre el pasado de Migueles, quien es socio de Elías Piccirillo, detenido por diversas acusaciones, la conversación se tornó más seria. "Yo siento que Wanda necesita adrenalina en su vida", expresó Zaira.

Este comentario provocó un intercambio intenso en el estudio, con Latorre señalando que eso no era adrenalina, sino "ser turbio". Ante esto, Zaira argumentó: "Si todos dijeran 'es un santo', capaz que a ella no le gustaría".

Para concluir, Zaira reafirmó su consideración sobre Migueles: "Me cae bien. Es simpático, atento y la hace reír. Si ella está feliz, yo también".