La particular respuesta del arquero de Belgrano tras el reclamo de Leandro Paredes

Belgrano logró una notable victoria sobre Boca Juniors al derrotarlo 2-1 en La Bombonera, durante la fecha 13 del Grupo A del Torneo Clausura. Los goles llegaron por parte de Lucas Passerini, quien anotó de penal, y un autogol de Leandro Paredes. Con este resultado, el equipo cordobés se posiciona entre los ocho primeros del grupo, acercándose a la clasificación a los octavos de final.

El partido estuvo marcado por la fricción entre los jugadores, especialmente en la segunda mitad, cuando los jugadores de Boca acusaron a sus rivales de hacer tiempo y exagerar en las faltas. Una de las controversias ocurrió entre Paredes y Thiago Cardozo, el arquero de Belgrano, quien se encontraba atendido en el campo. Cardozo informó que Paredes le pidió que se alejara, a lo que respondió con indiferencia acerca de los logros del capitán argentino: "Soy uruguayo, ¿qué me importa?", afirmó.

Tras el encuentro, los hinchas de Boca expresaron su descontento y mostraron su apoyo al equipo, entonando cánticos dirigidos hacia el próximo Superclásico contra River Plate, programado para el domingo 9 de noviembre. Aunque aún faltan tres semanas y dos partidos por delante, la afición ya fijó la mirada en el clásico en un mensaje claro: ganar cueste lo que cueste.