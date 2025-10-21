Los dejó a todos en offside: la hincha de Banfield y un gesto viral

Un malentendido en redes sociales se transformó en un potente mensaje de salud. Gisela, una hincha de Banfield, se volvió viral tras ser captada haciendo gestos en la tribuna durante un partido. Aunque muchos interpretaron las imágenes de forma equivocada, ahora el club ha decidido dar una nueva perspectiva a la situación: han lanzado una campaña de concientización sobre el cáncer de mama, protagonizada por ella.

Gisela compartió su experiencia personal: “Hace un año y medio me controlo unos nódulos y me hago mamografías cada seis meses. El gesto que hacía era para comunicar que mis resultados habían sido positivos”. La hincha aclaró que su mensaje fue malinterpretado y pidió a la gente que reflexione antes de publicar contenido en redes sociales.

La campaña del club incluirá una charla en el colegio de Banfield el 25 de octubre, donde se enfatizará la importancia de la detección temprana y los controles anuales. Gisela concluyó su mensaje con un llamado a la acción: “Hagamos viral la prevención”.

El nuevo video ha sido bien recibido, generando numerosos mensajes de apoyo y reconocimiento por su enfoque sensible y empático.