Alexander Zverev regresa a la Copa Davis y se enfrentará con Argentina

Con la vista puesta en las finales de la Copa Davis, el equipo argentino recibió una noticia desafiante: Alemania ha convocado a Alexander Zverev para enfrentar a los albicelestes en los cuartos de final. Esta será la primera participación del número 3 del mundo en la competencia por equipos en 2025, tras haberse enfocado en su carrera individual en el circuito ATP.

Zverev, quien no compite en la Davis desde 2023, se reincorpora al equipo liderado por el capitán Michael Kohlmann, que también contará con Jan-Lennard Struff, Yannick Hanfmann y la pareja de dobles compuesta por Kevin Krawietz y Tim Pütz. La inclusión de Zverev es un refuerzo significativo en la búsqueda alemana de alcanzar las semifinales, una meta que no logran desde 2007.

El partido entre Zverev y el argentino Francisco Cerúndolo en el primer single es anticipado, ya que el historial favorece a Cerúndolo, quien lidera 3-1. La serie se jugará al mejor de tres puntos, bajo el formato del Final 8.

Por su parte, el capitán argentino, Javier Frana, confirmó que mantendrá el mismo equipo que superó a Países Bajos en la segunda ronda de los Qualifiers 2025. La lista incluye a Francisco Cerúndolo, Tomás Etcheverry, Francisco Comesaña y los doblistas Horacio Zeballos y Andrés Molteni. El equipo argentino debutará contra Alemania el jueves 20 de noviembre a las 13:00 (hora Argentina) en el estadio Super Tennis Arena de Bolonia.

Argentina es el único equipo no europeo en el Final 8 y lidera el historial ante Alemania por 7-3. Sin embargo, el último enfrentamiento entre ambas naciones concluyó con una victoria alemana por 3-0 en el Round Robin del Final 8 de 2019 en Madrid.

Perfiles de los Jugadores Argentinos