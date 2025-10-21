Chechu Bonelli y Grego Rossello hablaron sobre los rumores de romance

Grego Rossello y Chechu Bonelli desmintieron los rumores sobre un posible romance tras ser vistos en un boliche de Buenos Aires.

La información surgió durante el programa Puro Show, donde Pochis, de la cuenta de Instagram gossipeame, afirmó que la pareja fue captada en actitud cariñosa, mostrando un video en el que se abrazaban.

Varios medios informaron sobre el encuentro, destacando que Bonelli, recientemente separada de Cvitanich, podría estar saliendo con Rossello. Este último, en tono humorístico, respondió a las especulaciones, afirmando que Chechu es solo una amiga desde su etapa en ESPN. Además, criticó el uso de "simpático" en lugar de "feo" para describirlo.

Bonelli se unió a la broma, reafirmando su amistad con Rossello y comentando: "Sos lo más amigo. Simpático...".