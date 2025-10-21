Milei anticipa una reconfiguración del gabinete y apunta a consolidar poder tras las legislativas

Milei anunció que reconfigurará su gabinete tras las elecciones nacionales.

Los cambios incluirán tanto reemplazos de ministros candidatos como ajustes estratégicos.

El Presidente busca asegurar un tercio de las bancas en Diputados para defender vetos.

Con aliados, La Libertad Avanza aspira a alcanzar unos 100 votos en la Cámara Baja.

Reiteró su intención de reformar la legislación laboral y criticó a los Recalde.

Apuntó contra los “enojaditos de Macri” y comparó al kirchnerismo con los “gremlins”.

El presidente Javier Milei confirmó que, una vez concluidas las elecciones nacionales del próximo domingo, llevará adelante una reforma en su gabinete. La decisión responde tanto a los cambios obligados por la salida de los ministros que son candidatos —Manuel Adorni, Patricia Bullrich y Luis Petri— como a la necesidad de ajustar el equipo de gobierno de cara a la segunda mitad de su mandato. “Voy a reacomodar el gabinete para lograr los objetivos de las reformas de segunda generación. El día 26 a la noche veré qué tipo de entramado necesito para lograr los objetivos”, afirmó el mandatario en una entrevista televisiva con Guillermo Andino, transmitida por la TV Pública.

Sin ofrecer nombres ni precisiones, Milei dejó entrever que el rediseño ministerial buscará fortalecer la capacidad operativa del Ejecutivo en una etapa en la que su administración planea avanzar con nuevas reformas estructurales. Según fuentes cercanas al oficialismo, los ajustes podrían involucrar áreas económicas y sociales clave, en función del resultado electoral y de la correlación de fuerzas en el Congreso.

El Presidente también se refirió al panorama político que se abrirá tras las legislativas del 26 de octubre, en las que se renovarán la mitad de las bancas de Diputados y un tercio del Senado. Consultado sobre cuál sería un “buen resultado” para su espacio, respondió sin rodeos: “Uno que me asegure un tercio en la Cámara, que es una pared de defensa”. Con ello, Milei aludió al número mínimo de legisladores necesario para sostener los vetos presidenciales frente a eventuales leyes impulsadas por la oposición, un punto sensible durante el primer año de su gestión.

El líder libertario agregó que, con sus aliados, La Libertad Avanza podría alcanzar “unos 100 votos en la Cámara Baja”, lo que permitiría al oficialismo acercarse al quórum propio y destrabar la dinámica parlamentaria. “Necesitamos esa pared, mirar la configuración de potenciales aliados, y además hay un grupo intermedio con el cual se puede dialogar y sacar reformas”, señaló, en referencia a un posible esquema de acuerdos con bloques provinciales y sectores del PRO.

Entre las reformas que el Gobierno planea impulsar en esta nueva etapa, Milei volvió a mencionar la necesidad de modificar la legislación laboral, un punto históricamente sensible en el debate político argentino. “La industria del juicio la inventó Recalde padre, y el hijo defiende el negocio de la familia. Por eso asustan a la gente. Una lógica del socialismo es asustar a la gente”, lanzó el Presidente, en alusión al fallecido exdiputado Héctor Recalde y a su hijo, el actual senador Mariano Recalde, ambos referentes en derecho laboral del kirchnerismo.

En un tono más provocador, el mandatario comparó a los sectores kirchneristas con los “gremlins”, las criaturas de una popular saga cinematográfica de los años 80: “Parecen bichitos divinos, pero cuando les tiran agua, es decir, cuando llegan al poder, se convierten en monstruos”. La metáfora, fiel a su estilo combativo, buscó reforzar la idea de que el regreso del peronismo significaría un retroceso institucional y económico.

Milei también apuntó contra los llamados “enojaditos de Macri”, a quienes responsabilizó por el triunfo del Frente de Todos en 2019. “Los más grandes hemos aprendido. Los enojaditos de Macri permitieron que volviera el kirchnerismo, que decían que venían mejores y fueron peores”, ironizó.

A pocos días de los comicios, el Presidente busca mantener el control del mensaje y transmitir una imagen de continuidad reformista. La promesa de una “segunda generación de reformas” marca el tono del tramo final de su primer año de gestión, en el que Milei intentará afianzar su base legislativa, reorganizar su equipo y consolidar poder para los desafíos que vendrán.