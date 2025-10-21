Juana Repetto reveló sin querer el nombre de su hijo en camino

Juana Repetto reveló accidentalmente el nombre de su tercer hijo mientras mostraba los regalos recibidos por el Día de la Madre.

Este lunes, la actriz explicó que había organizado los presentes con la ayuda de sus hijos, Toribio y Belisario, para sorprenderla en esta fecha especial. Durante el video, mostró una cadenita con los nombres de ella y sus tres hijos, así como un llavero con dibujos de los niños.

Al mencionar que aún no podían revelar el nombre del bebé, muchos espectadores notaron que, al abrir la caja, el nombre quedó visible. Comentarios como “Pausé el video y se vio el nombre... ¡Timoteo!” y “Hola, Timoteo” comenzaron a circular en las redes sociales, confirmando la sorpresa.