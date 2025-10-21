Ricardo Darín se sinceró sobre su separación de Florencia Bas

Ricardo Darín y Florencia Bas llevan más de 30 años juntos y son padres de Clara y Ricardo "Chino" Darín, quien pronto se convertirá en padre junto a la actriz española Úrsula Corberó. A pesar de ser una de las parejas más consolidadas en el mundo artístico, han enfrentado dificultades, incluida una separación que duró dos años.

En una entrevista de 2019 en el programa MShow, conducido por Javier Ponzo, Darín reveló que su distancia emocional ocurrió cuando sus hijos eran más grandes. "En 2001, me acababa de separar de mi mujer y por eso tengo una visión distorsionada de esa época. Entré en un túnel oscuro que duró un año y medio o dos", comentó.

El actor, que también había abordado el tema en entrevistas anteriores, subrayó que tanto él como Florencia tuvieron el deseo de retomar su relación. "Nos dimos cuenta de que estar juntos era lo mejor que nos había pasado en la vida", señaló. Recordó lo duro que fue el proceso: "Sufrí muchísimo esa separación, aunque viví momentos buenos. A ella le sucedió lo mismo".

Tras su reconciliación, ambos acordaron no compartir detalles de sus respectivas vidas durante la separación, resaltando la importancia de mantener la privacidad en su relación.

Actualmente, la pareja se muestra más unida que nunca y se prepara para ser abuelos, ya que su hijo Chino anunció que será padre. Úrsula Corberó confirmó el embarazo a través de una publicación en Instagram en septiembre.

Ricardo expresó su alegría por la noticia en una entrevista reciente desde Madrid, donde está trabajando en la obra "Escenas de la vida conyugal". "Estamos muy contentos y expectantes", declaró.

Por su parte, Florencia Bas también compartió su felicidad en las redes sociales, diciendo: "Me explota el corazón de alegría y amor. ¡Los amo con mi vida a los tres!".

A pesar de las pruebas que han enfrentado, Ricardo Darín y Florencia Bas continúan demostrando que su amor ha prevalecido a lo largo de las décadas.