Los remiseros piden iguales reglas de juegos para poder competir con las aplicaciones

Representantes del sector de remises de Rafaela se reunieron este martes con concejales locales para solicitar modificaciones a la ordenanza que regula su actividad. En paralelo, ingresó una nota al Concejo Municipal que recoge las inquietudes de los remiseros particulares, quienes argumentan que las aplicaciones móviles han generado una competencia desleal agravada por la crisis económica.

Los trabajadores señalaron que estas plataformas permiten ofrecer servicios de transporte sin controles ni requisitos, afectando su labor y obligándolos a reducir costos para mantener su empleo. En este sentido, presentaron varios pedidos específicos:

Ampliación de antigüedad de vehículos: Proponen extender el límite a 15 años, siempre que los vehículos cumplan con las inspecciones técnicas, argumentando que muchos automóviles antiguos están en buen estado y los repuestos son más accesibles. Eliminación de obligación de pintar o plotear vehículos: Solicitan conservar el color original de fábrica para evitar costos de ploteo, que ascienden a aproximadamente 950 mil pesos, y que deterioran la pintura. Independencia de remises respecto de agencias: Piden eliminar la obligatoriedad de depender de una remisería, permitiendo el contacto directo entre pasajeros y choferes. Argumentan que la mayoría de los viajes se gestionan por celular, lo que facilitaría la regularización de choferes no habilitados. Unificación normativa: Proponen compilar todas las modificaciones de la ordenanza original N° 2180 de 1999 en un solo texto, para simplificar su aplicación y adaptarla a la realidad actual del sector.

Finalmente, los remiseros demandaron que el Ejecutivo y los organismos de control aseguren el cumplimiento de la ordenanza N° 5563 y fiscalicen a los vehículos que operan sin habilitación. Además, pidieron una respuesta "pronta y favorable" del Concejo Municipal ante sus planteos.