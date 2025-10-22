El dólar mayorista presionó sobre el techo de la banda, crece la demanda y la city espera más ventas del BCRA

El dólar volvió a encender las alarmas del mercado en la recta final hacia las elecciones generales. El martes, el blue subió $40 (+2,7%) y alcanzó un nuevo récord nominal de $1.545, según operadores de la City consultados por Ámbito. Con ese salto, la brecha con el tipo de cambio oficial se amplió a 3,7%, en una jornada marcada por la cobertura preelectoral y la escasa oferta en el mercado paralelo.

El dólar oficial, por su parte, quedó a un paso de los $1.500 y muy cerca del techo de la banda cambiaria, lo que obligó al Banco Central a intervenir nuevamente para contener la presión. En el Banco Nación, el minorista cerró a $1.515, mientras que el promedio de las entidades se ubicó en $1.513,04.

En el segmento financiero, el dólar MEP subió 2,5% hasta $1.591,57, y el contado con liquidación (CCL) avanzó 2,9% hasta los $1.615,40. “Falta oferta más que exceso de demanda, algo lógico a cuatro ruedas de las elecciones, cuando cuesta encontrar vendedores”, explicó el operador Cappella.

El “dólar cripto”, que cotiza de manera ininterrumpida, se negoció a $1.566,57, reflejando la misma tensión cambiaria. En los futuros, los contratos también mostraron subas: el dólar a junio de 2026 se estimó en $1.835 (+1,1%), mientras que para fin de año el mercado proyecta un valor de $1.612, un incremento implícito superior al 8% respecto al actual.

“Las empresas, principales jugadores, se están cubriendo en dólares frente a un posible resultado adverso”, señaló Damián Palais, de Cocos Gold. “Hoy los precios ya reflejan cierto pánico, con inversores dispuestos a pagar lo que sea con tal de estar cubiertos. El mercado descuenta que el esquema de bandas cambiarias no continuará después de los comicios”, advirtió.





Un mercado que no encuentra calma

Pese a los esfuerzos oficiales, la tensión cambiaria persiste. Este lunes, el Gobierno argentino y la administración de Donald Trump anunciaron una batería de medidas para intentar frenar la escalada: un swap por u$s20.000 millones de libre disponibilidad y una recompra de deuda soberana con préstamos de organismos multilaterales, coordinada por J.P. Morgan Chase.

Sin embargo, las iniciativas no lograron calmar al mercado. “La demanda por cobertura sigue firme, y las intervenciones ya no alcanzan para frenar la suba del dólar, apenas logran morigerarla”, explicó el economista Gustavo Ber.

El interrogante ahora pasa por la reacción del Tesoro de Estados Unidos: si reforzará las ventas para evitar que el dólar mayorista toque el techo de la banda o permitirá que el BCRA asuma el costo de intervenir con reservas propias.

Mientras tanto, el grupo de bancos encabezado por J.P. Morgan —junto con Bank of America, Goldman Sachs y Citigroup— continúa negociando con Washington las garantías para otorgar un crédito de u$s20.000 millones al Gobierno de Milei. Según The Wall Street Journal, las entidades buscan un aval explícito del Tesoro estadounidense para avanzar con la operación y blindarse ante la volatilidad argentina.

El mercado local, por su parte, opera bajo una sola consigna: cobertura total hasta después del domingo.

Fuente: Ámbito