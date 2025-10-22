Newell´s confirmó a su nuevo director técnico

Newell's Old Boys enfrenta una crisis tanto futbolística como institucional. La dirigencia del club rosarino decidió despedir a Cristian Fabbiani de su cargo como entrenador tras una serie de malos resultados. Este martes, anunciaron que Lucas Bernardi será su reemplazo.

El anuncio fue realizado a través de un comunicado en las redes sociales del club, donde informaron que Bernardi asumirá la conducción del plantel de manera temporal. Su cuerpo técnico incluirá a los asistentes Dante Formica y Gustavo Arciprete, al preparador físico Nicolás Aiello y al entrenador de arqueros César Jaime.

La principal meta de la dirigencia es recuperar el ánimo del equipo, frenar la racha negativa y asegurar la permanencia en la categoría. Bernardi, que llega con el respaldo de las agrupaciones opositoras, estaba al frente de la reserva de Newell's, donde logró 15 victorias en 29 partidos. Además, ya dirigió al primer equipo entre 2015 y 2016, acumulando 5 triunfos, 5 empates y 8 derrotas en 18 encuentros.