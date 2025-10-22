El Atlético Mineiro de Jorge Sampaoli se ilusiona con la final de la Copa Sudamericana

La Copa Sudamericana reanudó su actividad este martes con el partido de ida de las semifinales entre Independiente del Valle y Atlético Mineiro, que culminó en un empate 1-1 en el Estadio Banco Guayaquil, Ecuador.

El equipo ecuatoriano, dirigido por Javier Ranabal, abrió el marcador con un penalti ejecutado por Junior Sornoza tras una falta sobre Patrik Mercado, lo que les permitió tomar la delantera. Sin embargo, a medida que avanzó el segundo tiempo, Independiente del Valle perdió protagonismo y el equipo brasileño, bajo la dirección de Jorge Sampaoli, comenzó a atacar con mayor claridad.

El empate llegó en los últimos minutos del encuentro. Una jugada colectiva liderada por Dudu culminó en un pase a Hulk, quien superó al arquero rival con un toque sutil, dejando a Dudu en posición para empujar el balón y sellar el 1-1 final.

La serie se definirá el próximo martes 28, a las 21:30 horas, en el Arena MRV de Belo Horizonte, Brasil.