Nicki Nicole alentó a Lamine Yamal desde la tribuna del Barcelona

Nicki Nicole asistió al Estadio Olímpico de Montjuïc para apoyar a su pareja, Lamine Yamal, durante el partido de Champions League en el que el FC Barcelona se impuso 6-1 al Olympiacos de Grecia. La cantante argentina, de 25 años, fue una de las figuras más comentadas de la jornada, destacándose en la tribuna con un look sobrio: un saco gris oversize y el cabello suelto.

Durante el partido, Nicki fue captada sosteniendo una camiseta del Barcelona con el nombre y número de su novio, un gesto que rápidamente se volvió viral en redes sociales. El momento más destacado ocurrió en el segundo tiempo, cuando Yamal convirtió un gol de penal y dedicó su celebración a Nicki, señalando hacia la tribuna donde ella estaba ubicada y repitiendo su característico gesto de la corona.

La pareja, que se conoció a principios de 2025 y oficializó su relación en agosto, ha sido vista regularmente juntos en eventos y entrenamientos, recibiendo la atención de la prensa internacional. En esta ocasión, Nicki ocupó un asiento preferencial detrás de dos jugadores en la platea. Junto a ella estaban Moha, primo de Yamal, y Souhaib, su amigo de la infancia, mientras que los hinchas mostraron su apoyo pidiéndole fotos y elogiando su presencia.

A pesar del abultado marcador, el partido tuvo sus complicaciones, con el Barcelona enfrentando resistencia por parte del Olympiacos. La expulsión de Santiago Hezze en el segundo tiempo permitió que el equipo catalán consolidara su victoria.

Una semana antes, Nicki también había generado revuelo al llevar a Yamal en su auto al entrenamiento del Barcelona, deteniéndose para atender a los fans que pedían fotos y saludos con amabilidad. Esta atención mediática continúa consolidando a la pareja como uno de los focos de interés en el mundo del entretenimiento y el fútbol.