Diego Placente anunció la lista de convocados de Argentina para el Mundial Sub 17

Después del subcampeonato en el Mundial Sub 20, el entrenador de la selección argentina Sub 17, Diego Placente, ha dado un nuevo paso al presentar la lista de convocados para el próximo Mundial en Qatar. La lista fue divulgada a través de las redes sociales de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Entre las sorpresas, destacan la inclusión de dos jóvenes talentos que se han destacado en Europa: José Castelau, arquero del equipo cadete del Real Madrid, y Can Armando Güner, delantero del Borussia Mönchengladbach, quien, a pesar de haber nacido en Alemania, optó por representar a la Albiceleste gracias a la nacionalidad de su madre.

La nómina incluye en su mayoría futbolistas del ámbito local, como Thomas de Martis (Lanús), Jerónimo Gómez Mattar (Newell's), Matías Satas (Boca) y Felipe Esquivel (River). Sin embargo, también han llamado la atención las ausencias de jugadores que habían mostrado un buen desempeño, como Juan Cruz Meza (River), Alex Verón (Vélez) y Tomás Parmo (Independiente).

La lista completa de los 21 futbolistas convocados es la siguiente:

José Castelau (Real Madrid)

Juan Manuel Centurión (Independiente)

Valentín Reigia (Argentinos Juniors)

Fernando Closter (Independiente)

Thiago Yañez (Argentinos Juniors)

Simón Escobar (Vélez)

Matías Satas (Boca)

Mateo Martínez (Racing)

Santiago Silvera (Argentinos Juniors)

Misael Zalazar (Talleres)

Alejandro Tello (Racing)

Santiago Espíndola (River)

Felipe Pujol (Vélez)

Jerónimo Gómez Mattar (Newell's)

Ramiro Tulián (Belgrano)

Uriel Ojeda (San Lorenzo)

Can Armando Güner (Borussia Mönchengladbach)

Felipe Esquivel (River)

Thomas De Martis (Lanús)

Facundo Jainikoski (Argentinos Juniors)

La selección viajará a Qatar a principios de noviembre, donde se espera que los jóvenes talentos argentinos den lo mejor de sí en el torneo.





