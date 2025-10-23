Marcelo Moretti busca frenar la quiebra de San Lorenzo

En el marco de una grave crisis institucional, el presidente de San Lorenzo, Marcelo Moretti, compareció ante la Justicia con su abogado para oponerse a la solicitud de quiebra presentada por el fondo suizo AIS Investment Fund, que reclama una deuda cercana a 4,7 millones de dólares.

Moretti argumenta que la situación financiera del club no justifica la quiebra y ha presentado un plan de pagos para resolver el conflicto. Según la documentación presentada, San Lorenzo cuenta con bienes y derechos federativos de jugadores valorados en más de 90 millones de dólares, cifra que supera ampliamente la deuda en cuestión.

La defensa de Moretti sostiene que los abogados del fondo han omitido pasos procesales previos, como el embargo de cuentas, antes de solicitar directamente la quiebra.

A su vez, desde la presidencia del club se envió un correo formal al fondo ofreciendo un esquema de pago que incluye un pago inicial de 1,5 millones de dólares al momento de la firma, cesiones de documentos pendientes de cobro por transferencias de jugadores, y tres cuotas semestrales de 500 mil dólares, financiadas con ingresos por abonos de los hinchas. Hasta el momento, no ha habido respuesta.

El plazo judicial para alcanzar un acuerdo vence este miércoles. Si no se concreta un pago parcial o no se logra un acuerdo, San Lorenzo podría ser declarado en quiebra, una situación que mantiene en vilo al club y a sus seguidores.

Esta crisis se desarrolla en un contexto de inestabilidad institucional, donde Moretti, reinstalado judicialmente tras la acefalía del club, no viajó con el equipo a Tucumán, donde San Lorenzo venció 2-1, para enfocarse en resolver esta situación. A pesar de las tensiones, Moretti sigue en funciones y busca estrategias para evitar el colapso financiero del club, tras haber tenido que abandonar la sede social en patrullero la semana pasada.