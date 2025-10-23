Virginia Gallardo recordó a Ricardo Fort a casi 12 años de su muerte

Virginia Gallardo y Ricardo Fort vivieron un noviazgo intenso y controvertido que captó la atención del mundo del espectáculo en 2010. A pesar de las críticas, la pareja mostraba su amor abiertamente. Sin embargo, tras la propuesta de matrimonio de Fort, su relación terminó. Casi 12 años después de su fallecimiento, Gallardo sigue recordando ese amor.

Este miércoles, la modelo compartió en Instagram una fotografía de archivo junto a Fort, en la que ambos aparecen abrazados. En su publicación, destacó el impacto que el chocolatero sigue teniendo en su vida: “Algo bueno habremos hecho. Siempre conmigo. Vamos comandante. Confío en que me estarás cuidando”, escribió, acompañando el mensaje con un corazón.

La publicación generó reacciones en redes sociales, recordando un lado más personal de su historia. En mayo, en el programa de Mirtha Legrand, Gallardo volvió a hablar de Fort. La conductora insinuó que él fue su gran amor, lo que sorprendió a Gallardo y provocó una mezcla de emociones en ella.

Además, surgió la cuestión sobre la autenticidad de su relación. Cuando la periodista Guadalupe Vázquez preguntó si fue una "pareja arreglada", Gallardo lo negó categóricamente: “No, no fue una pareja arreglada. Yo sé que se dijeron muchas cosas, pero no”.

En la entrevista, Mirtha Legrand preguntó a Gallardo si Fort le había propuesto matrimonio, a lo que ella respondió afirmativamente. Su tono sereno reveló la carga emocional del momento. Legrand, con humor, le recordó que, de haber aceptado, podría haber sido “la dueña de los chocolates”.

En otro ámbito personal, en noviembre de 2024, Gallardo anunció el fin de su matrimonio con Martín Rojas, tras diez años de relación. Se casaron en 2019 y tuvieron una hija, Martina. La separación fue descrita como una “decisión familiar” en buenos términos, y la distancia laboral de Rojas, empresario en el interior del país, fue uno de los factores que llevaron a la ruptura. A pesar de la separación, ambos mantienen una relación cordial centrada en la crianza de su hija.