Wanda Nara incomodó a Maxi López en “MasterChef”: “¿Ahora quién le está haciendo milanesas a tu mujer?”

Wanda Nara y Maxi López protagonizaron un momento tenso pero divertido en la emisión de MasterChef Celebrity (Telefe) de este martes.



Los participantes hoy debían hacer milanesas, y el exfutbolista dijo que era un plato que le preparaba a la conductora cuando estaban casados. A raíz de ese comentario, la empresaria plantó la duda de si Daniela Christiansson, actual mujer del delantero, lo está engañando.

“¿Nombre del plato?“, le preguntó el juez Damián Betular. ”Le puse ‘El antojo’. En el embarazo de mi mujer, esta vez, quiere milanesas,

Picante, Nara acotó: “La pregunta es ahora quién le está haciendo milanesas a la mujer de Maxi”. “Es terrible”, agregó López, con cara de sorprendido.

Después, Wanda le dijo a Germán Martitegui que quería probar la milanesa que había hecho su exmarido. “Es la favorita de la mujer de ahora. No sé, no me parece ¿Tenés un antojo“, consultó el chef. “Lo que falta”, añadió López.

Acto seguido, Betular quiso saber cómo se dice milanesa en sueco, pero el exjugador explicó que, cómo conoció a su mujer en Italia, hablan en italiano. Wanda aprovechó para echar leña al fuego y preguntó: “¿En qué fecha se conocieron?“. ”Acá, la tengo tatuada", replicó López. “Casi se te está borrando”, retrucó la presentadora. “Nos conocimos hace 11 años. Las cuentas dan bien”, sentenció con tranquilidad Maxi.

CON INFORMACION DE TODONOTICIAS.