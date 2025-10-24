OpenAI anunció su propio navegador con inteligencia artificial para competir con Google Chrome

OpenAI presentó este martes un nuevo navegador web que permite usar la inteligencia artificial de ChatGPT para ofrecer una experiencia más personalizada.



Llamado Atlas, el nuevo browser nació para desafiar el dominio de Google con Chrome y brindar una navegación nueva que deje atrás a los programas tradicionales.

Durante una presentación virtual, Sam Altman CEO de la empresa, explicó que Atlas todavía está en su primera etapa y que por el momento solo está disponible para usuarios de macOS.

Sin embargo, el creador de ChatGPT adelantó que planea llevar a la nueva herramienta lo antes posible a Windows y dispositivos móviles.

Un navegador con memoria y Modo agente

Una de las características más destacadas de ChatGPT Atlas es su memoria integrada. Según Adam Fry, líder de producto de ChatGPT Search, esta función permite que el navegador recuerde las preferencias del usuario y adapte sus respuestas con el tiempo.

“La memoria es una característica importante de ChatGPT que a los usuarios les encanta. A medida que más lo usás, se vuelve más personalizado y te comprende mejor. Lo mismo sucederá al navegar en Atlas”, explicó Fry.

“Queremos que las instrucciones personalizadas te sigan a todas partes en la web”, afirmó Altman en el clip de presentación. Y destacó que Atlas conocerá mejor a los usuarios y encontrará proactivamente lo que quieran buscar.

Además, el navegador incorpora un Modo agente, diseñado para realizar tareas más complejas como hacer compras, reservar vuelos o completar formularios online. Esta opción, por ahora, estará disponible exclusivamente para los suscriptores de ChatGPT Plus y Pro.

En cuanto a la incorporación de IA, el flamante programa permite dividir la pantalla en dos para dejar el chatbot siempre visible en un panel lateral. De esa manera, el usuario puede pedirle que resuma una página web, explique un concepto o genere acciones automáticas, sin necesidad de copiar y pegar enlaces.

Se enciende la competencia en el mundo de los navegadores

Con más de 800 millones de usuarios semanales de ChatGPT, OpenAI busca ahora trasladar su dominio al mundo de los navegadores. El objetivo, según la empresa, es simple, pero ambicioso: convertir a ChatGPT Atlas en un compañero inteligente mientras buscás en la web.

Así, OpenAI entra de lleno en el terreno que Google domina con Chrome desde hace más de una década. El lanzamiento llega en un contexto en el que los navegadores tradicionales ya comenzaron a integrar IA: Microsoft con su Modo Copiloto en Edge, y Google con sus funciones Overviews y Modo IA, que generan resúmenes de búsqueda.

Un caso interesante es el de Perplexity AI, empresa de inteligencia artificial que presentó hace dos semanas su propio navegador, Comet, que ofrece respuestas generadas por IA junto con enlaces relevantes.

Golpe a Google en los mercados

La expectativa por el anuncio fue tan alta que, apenas dos horas antes de la presentación oficial, OpenAI difundió un video en el que mostraba el funcionamiento de Atlas. El impacto fue inmediato: las acciones de Alphabet, la empresa matriz de Google, cayeron más del 3% en cuestión de horas.

CON INFORMACION DE TODONOTICIAS.