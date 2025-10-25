Amazon reemplazará a 6.000 empleados por robots, según un documento filtrado

Amazon avanzará con un plan de automatización agresivo, según documentos filtrados que divulga The New York Times. De acuerdo a la fuente, el creciente uso de robots en la compañía de comercio electrónico le permitirá eludir la contratación de 600.000 empleados humanos, solo en el mercado estadounidense.

A mediados de este año, el gigante del e-commerce señaló que ya tiene tantos autómatas como operadores humanos en sus almacenes. En concreto, hay 1 millón de robots que trabajan en sus centros de distribución a nivel mundial y el 75% de sus envíos a nivel global tienen algún tipo de asistencia mecánica.

En la ocasión, representantes de la firma indicaron que esta estrategia aumentó los niveles de productividad y que favorece la rotación de personal en los depósitos. En números: mientras que hace 10 años enviaban 175 paquetes por empleado, ahora el volumen creció hasta los 3.870.

Robots en Amazon: los detalles de su estrategia de automatización

Según la información filtrada —entrevistas y documentos que no fueron publicados oficialmente—, la empresa radicada en Washington espera que sus soluciones robóticas se ocupen de tareas que requerirían a 600.000 empleados de carne y hueso, de aquí al año 2033.

Ese plan avanzará en Amazon, a pesar de las estimaciones de que venderá aproximadamente el doble de productos durante ese período. De hecho, sus equipos abocados al desarrollo de robots se esfuerzan para automatizar el 75% de todas las operaciones de la compañía.

Con este paso, la firma que fundó Jeff Bezos en 1994 ahorraría 30 centavos por cada artículo en sus almacenes, que luego envía a los compradores. La cifra unitaria puede parecer escasa; sin embargo, supone una ganancia extra de 12.600 millones de dólares entre 2025 y 2027.

Amazon no quiere que el plan de automatización perjudique su imagen, según el NYT

Siguiendo el repaso, el gigante tecnológico estadounidense es consciente de que reemplazar a trabajadores por robots puede impactar en su reputación corporativa. En criollo, elegir a máquinas en lugar de humanos perjudicaría su imagen y generaría una reacción negativa en posibles clientes.

Por eso, de acuerdo a la fuente, en sus comunicaciones oficiales Amazon emplea una terminología que evita términos como “automatización” e “Inteligencia Artificial” y, en cambio, prefiere conceptos menos específicos, como “tecnología avanzada” y “cobots”, en referencia a las soluciones que servirían como complementos y no como reemplazantes de los trabajadores.

En declaraciones al NYT, un vocero de la firma de comercio electrónico dijo que los documentos divulgados son incompletos y que no reflejan su estrategia general de contratación.

Más allá de los planes de Amazon, esta semana comenzó con un fuerte dolor de cabeza para la empresa estadounidense debido a una falla en sus servicios web que provocó un apagón en aplicaciones, billeteras electrónicas y videojuegos a nivel mundial.

CON INFORMACION DE TODONOTICIAS.