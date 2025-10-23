La economía tuvo un leve rebote mensual en agosto y cortó una racha de tres caídas consecutivas

La actividad económica tuvo un leve rebote en agosto y cortó una racha de tres caídas consecutivas. Aun así, la tendencia al estancamiento se mantiene, en un contexto de bajos salarios reales, tasas de interés volátiles e incertidumbre preelectoral.

Este miércoles el INDEC informó que el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) mejoró 0,3% respecto de julio. Sin embargo, el dato de la serie desestacionalizada fue menor a los observados entre diciembre del año pasado y mayo de este año (con excepción de marzo), mientras que desde hace ya seis meses que no se observan repuntes significativos.

La consultora Equilibra había anticipado en su propia medición que el EMAE había trepado 0,5% en el mes en cuestión. Desde la entidad explicaron a Ámbito que, si bien se esperaba que en agosto pegue más el efecto de la suba de tasas, también era lógico que haya algún rebote en algunas actividades que venían cayendo mucho en los últimos meses, como por ejemplo la producción industrial de alimentos y bebidas, o el comercio.

Asimismo, hace un par de semanas el INDEC dio a conocer que la industria creció 0,6% mensual en agosto, aunque no logró compensar la caída de junio y julio. La consultora LCG mostró en un informe que la mitad de los sectores mostraron alzas respecto del mes previo, mientras que la otra mitad sufrió retrocesos; "la industria alimenticia creció 2,1% y podría decirse que aportó por sí sola los 0,6 puntos de crecimiento", detalló al respecto.

Por su parte, la actividad de la construcción se incrementó 0,5% mensual. "El dato confirma el crecimiento 'serrucho' que viene observándose en los últimos meses: tras un mes al alza le sigue uno a la baja y viceversa. Así, la actividad se mantiene estancada respecto al cierre de 2024, el cual resulta un nivel bastante por menor al de noviembre 2023 (-21%)", plasmó LCG en su reporte.

Vale recordar que entre mediados de julio y mediados de agosto las tasas de interés se dispararon fuerte como consecuencia de la poca coordinación de la política monetaria y cambiaria del equipo económico. En paralelo, tal como reflejó Equilibra en una reciente publicación, en los primeros 20 meses de la Administración de Javier Milei, los asalariados privados y públicos registrados, y jubilados sufrieron, en promedio, una pérdida acumulada equivalente a 2,3 meses de ingresos. Ambas cuestiones le ponen, evidentemente, un techo a la dinámica de la actividad.

El EMAE tuvo su incremento anual más acotado desde noviembre de 2024

En términos anuales, la economía avanzó 2,4%, aunque se trató de la menor variación desde noviembre de 2024. A nivel sectorial, los incrementos que más explicaron este crecimiento fueron los arrojados por bancos (+26,5%) y el rubro minero-petrolero (+9,3%).

En el otro extremo, los sectores que más incidieron a la baja fueron la industria (-5,1%) y el comercio (-1,7%). "Estos datos reflejan aun el escenario de una economía estancada y recesiva", señaló Tomás Amerio, economista en la Fundación Libertad y Progreso.

Mientras tanto, la construcción, otro sector con mucho peso en la economía, exhibió un alza anual del 1,5%.

Amerio sostuvo que "la alta incertidumbre previa a las elecciones ha generado una caída del consumo e inversión, y la salida de ahorro de la economía, desfinanciando la demanda interna". "Todo esto impacta negativamente sobre la actividad económica. Si el resultado de los comicios revierte la incertidumbre, también lo hará esta actitud precautoria de la gente y de las empresas, volviendo a darle impulso a la economía", acotó.

Actividad económica: qué se espera hacia adelante

Los primeros datos adelantados de septiembre fueron adelantadores en indicadores vinculados a la construcción y la industria; ejemplos de ello fueron la producción automotriz, de carne, las escrituras, los despachos de cemento o el Índice Construya.

Distinto es el panorama para el consumo, ya que los indicadores de consumo masivo mostraron una tendencia negativa, a la vez que se contrajo el crédito a familias por la suba de tasas. En cuanto al consumo de bienes durables los datos fueron ambiguos, con subas en patentamientos de autos y motos, pero caídas en ventas a concesionarios y en préstamos prendarios.

"Con una perspectiva más larga, seguimos esperando un crecimiento errático, con meses con bajas o con crecimiento muy modesto, y concentrado en pocos sectores (petróleo, minería y agro) que difícilmente pueda traccionar una recuperación del empleo y los ingresos. Para 2025 estimamos un crecimiento 3,8% promedio, consistente con una caída de 0,1% medida diciembre contra diciembre", pronosticó LCG.

Fuente: Ámbito