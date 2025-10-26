“Me entregó para que me maten”: un trabajador acusó a su jefe de planear una emboscada tras reclamar su sueldo

“Pensé que no salía vivo”. El martes 7 de octubre, David Roque Reales, un trabajador de 31 años de la localidad rionegrina de Luis Beltrán, vivió una verdadera pesadilla. Denunció que, después de pedirle a su jefe que le pague el sueldo antes de renunciar, su patrón lo llevó hasta una zona descampada y lo entregó para que lo golpearan entre varias personas.



Reales trabajaba desde hacía cinco años haciendo tareas de reparto y manejo de mercadería para una distribuidora de carne de la zona. Había empezado cuando la empresa recién se formaba y aseguró que fue uno de los primeros empleados. Pero ese martes todo cambió. “Le mandé un mensaje alrededor de las 08.00 y le pedí que me pague el sueldo. Tenía a mi hijo enfermo y no tenía plata ni para comprarle los remedios”, contó en diálogo con TN.

Horas después, se reunió con su abogado en su estudio jurídico para consultarle sobre cómo renunciar y qué derechos le correspondían. “Quería irme a trabajar a otra empresa del mismo rubro, pero él no me dio ni tiempo”, explicó.

En medio del encuentro, minutos antes del mediodía, su jefe lo llamó y le avisó que estaba en la puerta de su casa. Creyendo que era para pagarle el sueldo de septiembre, volvió a su propiedad y lo vio arriba de su camioneta Ford Ranger azul. “Me dijo que subiéramos para ir a ver unos animales a una chacra, pero me llevó engañado”, relató.

“Me entregó para que me maten”

En el trayecto, el jefe comenzó a cuestionarlo por su decisión de renunciar: “Me empezó a decir que cómo iba a trabajar con la competencia”. Una vez que llegaron a un descampado, Reales vio por el espejo retrovisor que se asomaba otra Ranger, de la cual “se bajaron tres o cuatro personas” que, sin mediar palabra, lo atacaron.

Los hombres lo golpearon dentro de la camioneta mientras su patrón también lo habría agredido, de acuerdo a su relato ante la Policía de Río Negro. “Me dieron culatazos con pistolas. Mi jefe me entregó para que me maten”, aseguró.

“Me atacaron hasta que logré abrir la camioneta y salir. Corrí en zigzag porque pensé que me iban a disparar. Estaba mareado, no veía bien. Me patearon en el piso, hasta en la cabeza”, agregó.

Herido y ensangrentado, escapó corriendo hasta que una mujer que pasaba en una camioneta se detuvo. “Le grité que me estaban robando para que frene, porque acá es un pueblo tranquilo. Me escondí en su vehículo y ella me llevó hasta la comisaría”, contó. Esa reacción, según contó, le salvó la vida.

Cómo avanza la investigación

Luego de hacer la denuncia en la comisaría, Reales fue hasta el Hospital ‘Dr. Fernando Rocha’ de Luis Beltrán. Los médicos confirmaron que tenía múltiples lesiones en la cara y el cuerpo, compatibles con una fuerte golpiza.

Desde ese día, no volvió a tener contacto con nadie de la empresa. “No me pagaron, quedé con problemas en la vista y ahora no consigo trabajo. Estoy vendiendo cosas de mi casa para poder alimentar a mis hijos”, lamentó, y afirmó que luego de atacarlo le robaron el celular y el documento.

Reales, que vive con su esposa y sus dos hijos, contó que tiene temor de salir a la calle. “Tengo miedo de que vuelvan. Si ya intentó matarme una vez, puede hacerlo otra. Yo solo quiero que me pague lo que me debe y me deje en paz”, reclamó.

La denuncia fue radicada ese mismo 7 de octubre en la comisaría de Luis Beltrán e interviene la Fiscalía Descentralizada de Choele Choel. Se espera que el jefe sea citado a declarar y todavía falta identificar al resto de los atacantes. “Justo -el patrón- tiene domicilio en el sur y se dificulta llamarlo”, explicó a este medio una fuente de la investigación.

Leé también: Fue a ver a su ex, desapareció y la encontraron muerta en un tacho: llegó a juicio el crimen de Xoana Escobar

Al mismo tiempo, indicó que hay cámaras de seguridad que pudieron hacerle el seguimiento a la Ranger, pero que el vehículo se perdió cuando ingresó a la zona descampada. Mientras tanto, David intenta recuperarse y espera una respuesta de las autoridades. “Todo fue planeado. Logré escapar porque Dios es grande”, cerró.

CON INFORMACION DE TODONOTICIAS.