Cuál es el accesorio que no te puede faltar nunca para viajar en avión

Viajar en avión implica elegir bien qué llevar en el equipaje de mano. Aunque muchos priorizan la mochila personal o el cargador portátil (power bank) para llevar algunos elementos extras o tener siempre el celular activo, hay otro objeto que es clave.



Distintos especialistas lo consideran como indispensable. Se trata de la almohada de viaje. Un elemento que puede pasar desapercibido. Pero, cuando se tiene, facilita varias cuestiones. Sobre todo si el viaje es largo.

Viajar en avión implica elegir bien qué llevar en el equipaje de mano. Aunque muchos priorizan la mochila personal o el cargador portátil (power bank) para llevar algunos elementos extras o tener siempre el celular activo, hay otro objeto que es clave.



Distintos especialistas lo consideran como indispensable. Se trata de la almohada de viaje. Un elemento que puede pasar desapercibido. Pero, cuando se tiene, facilita varias cuestiones. Sobre todo si el viaje es largo.

Los expertos en salud del viajero recomiendan crear un entorno de confort incluso en vuelos cortos, y la almohada de viaje se vuelve una aliada fundamental. Además, ocupa poco espacio en la mochila personal y puede usarse también en aeropuertos o escalas prolongadas, donde descansar resulta clave para continuar el trayecto con energía.

CON INFORMACION DE TODONOTICIAS.