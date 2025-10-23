La hortaliza que previene el envejecimiento celular

Con la llegada de octubre y la celebración de Halloween, la calabaza se convierte en un símbolo decorativo, pero su valor excede lo estético; es un superalimento repleto de beneficios para la salud. Rica en vitaminas y minerales, la calabaza refuerza el sistema inmunológico y ayuda a prevenir el envejecimiento celular.

Según la nutricionista española Paz Pérez, la calabaza destaca por su alto contenido en carotenoides, como el betacaroteno, que no solo le otorga su característico color anaranjado, sino que también funcionan como antioxidantes, eliminando los radicales libres y mejorando la salud visual.

Además, la calabaza es una fuente importante de vitamina C y E, esenciales para un sistema inmunológico robusto. Pérez también señala que contiene vitaminas del grupo B, ácido fólico y minerales como potasio, magnesio, zinc e hierro. Su alto contenido en fibra la convierte en un aliado para la salud digestiva, ayudando a prevenir el estreñimiento.

Otro de sus beneficios es su efecto saciante, ya que, a pesar de tener pocas calorías (90% de su composición es agua), proporciona un nivel glucídico considerable. También actúa como diurético, facilitando la eliminación de líquidos.

Sin embargo, la nutricionista advierte que los pacientes con insuficiencia renal deben moderar su consumo debido a su alto contenido de potasio. Lo mismo aplica a personas con diabetes o problemas de azúcar elevado, quienes deben regular su ingesta.

Para maximizar los nutrientes de la calabaza, Pérez recomienda reducir el tiempo de cocción y utilizar la menor cantidad de agua posible, ya que las vitaminas más sensibles son las hidrosolubles. Las mejores opciones de cocción incluyen el vapor, el salteado a fuego rápido, el microondas o el horno.