La Policía de Londres detuvo a tres sospechosos de colaborar con los servicios de espionaje rusos

Tres hombres fueron arrestados este jueves en Londres bajo sospecha de haber colaborado con servicios de inteligencia rusos, según informó la división antiterrorista de la Policía Metropolitana de Londres (Met). Los detenidos, de 48, 45 y 44 años, fueron aprehendidos en domicilios del oeste y centro de la capital británica, en el marco de una investigación por presunta violación al artículo 3 de la Ley de Seguridad Nacional de 2023. La nacionalidad de los arrestados no fue revelada.



Según detalló la Met en un comunicado oficial, los tres hombres permanecen bajo custodia en una comisaría londinense, mientras se realizan registros en sus residencias y en otro domicilio adicional. El operativo responde al esfuerzo policial por frenar la captación de individuos por parte de servicios de inteligencia extranjeros.



Dominic Murphy, jefe de la Policía Antiterrorista de Londres, advirtió sobre “un número cada vez mayor de personas que describiríamos como ‘representantes’ que están siendo reclutados por servicios de inteligencia extranjeros”. En declaraciones recogidas por The Guardian, Murphy recalcó que “cualquiera que sea contactado y tentado a cometer actividades delictivas en nombre de un Estado extranjero debería reconsiderarlo, ya que esta actividad será investigada y cualquier persona involucrada puede esperar ser procesada, con consecuencias potencialmente muy graves si fuera condenada”.

La presión sobre el Reino Unido por amenazas externas ha ido en aumento. Ken McCallum, director de la agencia de inteligencia MI5, advirtió la semana pasada que Rusia, China e Irán “han provocado un aumento dramático de las amenazas provenientes de estados extranjeros”, señalando que sus agentes descubren “rutinariamente planes de vigilancia, sabotaje, incendio provocado o actos de violencia física en el país”, según reportó BBC News.



Este contexto se produce poco después de que, en julio, el gobierno británico impusiera las mayores sanciones de su historia contra espías rusos. Según información del Ministerio de Exteriores difundida por Daily Mail, la medida afectó a 18 agentes y tres unidades de inteligencia militar (GRU), señaladas como responsables de operaciones dirigidas a crear inestabilidad en Europa bajo órdenes del presidente Vladimir Putin.



Entre los sancionados figuran Ivan Sergeyevich Yermakov, Aleksey Viktorovich Lukashev y la Unidad GRU 26165, identificados por Daily Mail como implicados en ciberataques y en el envenenamiento con Novichok en Salisbury en 2018 contra Yulia y Sergei Skripal. Las investigaciones apuntan a que estos grupos utilizaron software malicioso e identidades falsas para operaciones de espionaje y desinformación.

La sanción también incluyó a responsables del bombardeo al Teatro de Mariúpol y de ciberataques a infraestructuras británicas, así como la censura sobre figuras de la red “African Initiative”, señalada por el Ministerio de Exteriores como responsable de campañas de desinformación globales.

El secretario de Exteriores británico, David Lammy, afirmó en un comunicado oficial que el Reino Unido “se está fortaleciendo ante las amenazas y la agresión híbrida de Putin”, y subrayó que las sanciones buscan proteger la seguridad de los ciudadanos británicos y de la soberanía de Europa. Según Lammy, los sancionados enfrentarán restricciones financieras y de viaje.

Las detenciones de este jueves se enmarcan así en el endurecimiento de la respuesta británica contra la injerencia de servicios de inteligencia extranjeros y la persecución de delitos asociados a la seguridad nacional.

CON INFORMACION DE INFOBAE.