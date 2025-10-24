Pullaro y Scaglia: "Hay que defender la provincia y construir una alternativa desde el interior productivo"

El gobernador de Santa Fe Maximiliano Pullaro y la vicegobernadora Gisela Scaglia —quien encabeza la lista de candidatos a diputados nacionales por Provincias Unidas en Santa Fe — trazaron un balance político y de gestión a días de las elecciones nacionales legislativas y convocaron a “construir una Argentina desde las provincias, con trabajo, producción y equilibrio fiscal sin motosierra”.

En un extenso diálogo en el programa Dame Radio en UNO 106.3, conducido por Adrián Brodsky, ambos dirigentes defendieron el modelo santafesino de equilibrio fiscal con inversión pública, cuestionaron el ajuste del Gobierno nacional en materia de salud y reivindicaron la necesidad de una representación fuerte del interior productivo en el Congreso. También estuvo presente el intendente de la ciudad de Santa Fe, Juan Pablo Poletti.

“Se juega el futuro del país y la defensa de nuestra provincia”

Consultada sobre el significado de la elección del próximo domingo, Scaglia afirmó: “Se juega el futuro de la Argentina, la posibilidad de construir una alternativa superadora de la grieta y, sobre todo, una propuesta que venga del interior productivo, del campo, de la industria, de la energía, de la minería, de las provincias”.

La vicegobernadora destacó que Provincias Unidas busca representar “al mundo del trabajo y de la producción”, y definió a Santa Fe como “una provincia que tuvo el coraje de invertir en obra pública y en seguridad cuando nadie lo hacía”.

En esa línea, sostuvo: “Tenemos que ir a defender lo que hicimos los santafesinos con lo nuestro. Y también asegurarnos de que el kirchnerismo no vuelva nunca más a gobernar la Argentina”.

Pullaro: “Somos la garantía de gobernabilidad y equilibrio”

Por su parte, Pullaro se diferenció de los extremos políticos y explicó que Provincias Unidas representa “una construcción de poder federal”.

“Desde Buenos Aires nos quieren imponer candidatos y discursos de la grieta. Nosotros representamos al interior productivo: al campo, la industria, la energía, el gas, la pesca. Queremos que a la Argentina le vaya bien y somos la garantía de gobernabilidad”, afirmó.

El mandatario provincial remarcó que su gestión demostró que es posible “administrar con equilibrio fiscal sin aplicar motosierra ni dejar de invertir”: “Bajamos el costo del Estado y de la obra pública un 40%, y este año Santa Fe va a invertir 1.500 millones de dólares, tres veces más que el año de mayor inversión de los últimos veinte años”.

En el estudio de UNO 106.3, junto al intendente de Santa Fe, Juan Pablo Poletti, coincidieron en la necesidad de consolidar un modelo de gobierno con equilibrio fiscal, obra pública y cercanía con los vecinos.

“El cambio en la ciudad solo es posible con un gobierno provincial presente. Una de las mayores virtudes de Maxi y de Gisela es que conocen el territorio, están, recorren los barrios y eso facilita el trabajo en equipo”, destacó Poletti, al remarcar la articulación entre provincia y municipio.

Críticas al ajuste nacional en salud

Ambos dirigentes se refirieron al recorte en la entrega de medicamentos oncológicos y tratamientos garantizados por ley denunciado por la ministra de Salud provincial Silvia Ciancio. Scaglia advirtió que “la salud pública está en riesgo si la Nación no cambia su política”.

“Si no fuera por lo que hace la provincia, muchos tratamientos ya no se podrían dar. Nosotros absorbimos los recortes nacionales con fondos propios y hoy el sistema público atiende un 40% más de personas que hace dos años, porque la gente perdió su obra social o porque desapareció la salud privada en el interior”, afirmó.

Pullaro fue contundente: “Tuvimos que acelerar los procesos porque el Gobierno nacional realizó un ajuste criminal en la provisión de fármacos garantizados por ley. Pero en Santa Fe no vamos a recortar nada. Mientras yo sea gobernador, nadie va a pasar hambre, nadie se va a quedar sin medicamentos y las escuelas van a seguir mejorando”.

Jóvenes, seguridad y futuro

Ambos también destacaron el vínculo con los jóvenes. Scaglia sostuvo que “la juventud está buscando oportunidades reales y valora a los gobiernos que hacen”.

“Hace dos años los chicos no podían salir tranquilos a la calle. Hoy viven en una ciudad más segura, y eso se nota. Los jóvenes quieren vivir en una Argentina donde puedan estudiar, trabajar y desarrollarse”, afirmó.

“Hace dos años la pregunta era si el narco nos había ganado la batalla. Hoy la policía llega en menos de cinco minutos y los índices bajaron. Nos falta mucho, pero dimos vuelta una página de la historia”, sostuvo Scaglia.

“Defender Santa Fe en el Congreso”

Al cierre, Pullaro pidió el acompañamiento electoral para su vicegobernadora: “Gisela es una mujer honesta, trabajadora e incansable. Les pido a los santafesinos que nos sigan dando poder para defender a Santa Fe en el Congreso y para seguir cambiando la provincia. Cuando votan por Gisela, me están votando a mí y a todo este modelo de gestión que nació en Santa Fe y que puede cambiar también a la Argentina”.

