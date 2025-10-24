La Defensoría del Pueblo se hace presente en Rafaela

La Defensoría del Pueblo de la provincia se ha establecido como un recurso fundamental para la población, acercándose a los ciudadanos en un esfuerzo por fomentar la participación y la defensa de los derechos humanos. En esta ocasión, la institución ha llevado a cabo una jornada de asesoramiento en la ciudad, donde los ciudadanos pudieron acceder a información y asistencia sobre diversos temas legales y sociales.

Durante nuestra conversación con el Defensor del Pueblo, se destacó la importancia de esta iniciativa como un puente entre la administración pública y los ciudadanos. “Nuestra misión es garantizar que todos tengan acceso a sus derechos y que sean escuchados”, explicó, subrayando la vital tarea de la Defensoría en un contexto donde muchas veces las personas se sienten desinformadas o incluso desamparadas ante conflictos con instituciones públicas o privadas.

El Defensor Adjunto añadió que estas jornadas son no solo una oportunidad para brindar asesoramiento directo, sino también un medio para identificar de forma proactiva las problemáticas que afectan a la comunidad. “Estamos aquí para escuchar, no solo para resolver casos específicos, sino para entender las necesidades de la gente y proponer soluciones sostenibles en conjunto con otras instituciones,” comentó.



La respuesta de los ciudadanos fue notable; muchos se acercaron con inquietudes sobre situaciones específicas que enfrentan en su vida cotidiana, desde problemas con servicios básicos hasta consultas sobre atención médica. La Defensoría no solo proporcionó información práctica, sino que también ofreció un espacio de acompañamiento emocional, demostrando que la defensa de los derechos humanos también implica empatía y cercanía.

El Defensor del Pueblo concluyó la charla enfatizando su compromiso por seguir fortaleciendo estos espacios de encuentro y diálogo. “Nuestro objetivo es que cada ciudadano se sienta empoderado para exigir sus derechos y que conozca que tiene un aliado en la Defensoría del Pueblo, que está aquí para apoyarlo y guiarlo en lo que necesite”, afirmó.



