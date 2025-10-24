Zielinski estalló tras la eliminación de Belgrano: "¿Cuántas veces me van a cagar?"

Ricardo Zielinski, entrenador de Belgrano, no escondió su frustración tras la eliminación de su equipo en la Copa Argentina, luego de la derrota 2-1 ante Argentinos Juniors en el estadio de Rosario Central. Zielinski criticó duramente el arbitraje de Yael Falcón Pérez, especialmente refiriéndose a un penal sancionado a favor del Bicho por un supuesto agarrón de Heredia a Lescano, el cual fue convertido por Tomás Molina, sellando el destino de Belgrano.

"El segundo tiempo nuestro no fue bueno. Sin embargo, hay cosas que me molestan. Cada vez que venimos a Rosario, los árbitros nos afectan", afirmó el técnico. Zielinski destacó su desacuerdo con el penal cobrado, asegurando que fue el jugador de Argentinos quien cometió la infracción y cuestionó la rigurosidad del árbitro al amonestar a sus jugadores.

"Terminen con este perjuicio hacia nosotros. Trabajamos duro y hay árbitros que parecen ser complacientes con ciertos equipos. Aunque reconozco que jugamos mal el segundo tiempo, el penal es una vergüenza", agregó.

Sin dar ejemplos específicos, Zielinski expresó su agotamiento ante decisiones arbitrales que, según él, han perjudicado a su equipo en el pasado. "¿Cuántas veces me van a perjudicar? Trato de no hablar de los árbitros, pero llega un momento en que resulta frustrante. ¿Van a hacer algo o esto seguirá así?", concluyó.