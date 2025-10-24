Lionel Messi renovó su contrato con Inter Miami

Lionel Messi permanecerá en el Inter Miami por dos años adicionales tras renovar su contrato con el club de la Major League Soccer (MLS). La renovación fue anunciada mediante un video difundido por la franquicia, que muestra al astro argentino firmando el nuevo acuerdo en medio de las obras del Miami Freedom Park Stadium, que será el nuevo hogar del equipo a partir de 2026.

En el video titulado “Está en casa”, Messi, de 38 años, aparece vistiendo un elegante traje marrón mientras completa la firma. Al final del clip, se presenta la frase “Freedom 10 dream”, sugiriendo que su aventura en Miami sigue en curso.

La cuenta oficial de la MLS en español celebró la noticia en redes sociales, afirmando: “Leo se queda en nuestra liga”. Aunque el perfil de la MLS confirmó la extensión del contrato, no se especificó la nueva fecha de finalización del acuerdo.

Messi se unió al Inter Miami en julio de 2023, tras su larga carrera en el Barcelona y un breve paso por el París Saint-Germain. Su contrato original finalizaba en diciembre de este año. Desde su llegada a Estados Unidos, ha disputado 82 partidos oficiales, anotando 71 goles y dando 36 asistencias, además de ganar la Leagues Cup y la MLS Supporters’ Shield.

Con esta renovación, el campeón del mundo con Argentina busca continuar ampliando sus impresionantes estadísticas de 889 goles y 399 asistencias en 1,130 partidos oficiales.

Mientras tanto, el Inter Miami, bajo la dirección de Javier Mascherano, se prepara para enfrentar a Nashville en el partido de ida de la primera ronda de los playoffs, con la esperanza de avanzar a las semifinales de Conferencia.