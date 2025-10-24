La Fórmula 2 tendrá nuevamente un piloto argentino

El automovilismo argentino estará presente nuevamente en la Fórmula 2, gracias a la incorporación de Nicolás Varrone como piloto de Van Amersfoort Racing (VAR) para la temporada 2026. La confirmación se realizó este jueves a través de los canales oficiales de la categoría y del equipo neerlandés.

Varrone, de 23 años y originario de Buenos Aires, se suma al equipo tras destacarse en el automovilismo internacional, incluyendo su victoria en las 24 Horas de Le Mans 2023 en la categoría LMGTE Am. Brad Joyce, director del equipo, expresó su entusiasmo: “Nos complace dar la bienvenida a Nico. Su experiencia y logros, incluyendo su éxito en Le Mans, son impresionantes. Estamos seguros de que se adaptará rápidamente al entorno de la F2”.

El propio Varrone compartió su emoción: “Estoy feliz de unirme a Van Amersfoort Racing. Es un equipo con gran historia y profesionalismo. Agradezco a todos los que creyeron en mí”.

El piloto argentino participará en los test de postemporada en Abu Dabi antes de su debut completo en el campeonato. Varrone inició su carrera en la Fórmula Renault 2.0 Argentina y se trasladó a Europa en 2018, donde se coronó campeón del V de V Challenge Monoplace. Desde entonces, ha competido en la European Le Mans Series, WEC e IMSA SportsCar Championship.

La temporada 2026 de la Fórmula 2 comenzará el 6 de marzo en Melbourne, con un total de 14 rondas y 28 carreras, compartiendo calendario con la Fórmula 1. Varrone se une a Franco Colapinto en la representación argentina dentro de este escenario de desarrollo de futuros pilotos de la F1.