El Papu Gómez vuelve a jugar tras dos años de suspensión

Alejandro "Papu" Gómez volverá a las canchas este domingo 26 de octubre, tras dos años sin competición oficial. El mediocampista argentino, campeón del mundo en Qatar 2022, ha sido presentado como nuevo jugador del Padova, equipo de la Serie B italiana.

Durante su presentación, Gómez expresó su emoción: "Estoy aquí para ayudar. Siento la responsabilidad de representar a Padova y a su gente. Mis compañeros han demostrado su valía y me gusta la mentalidad ganadora del equipo".

La suspensión del jugador, que se inició por "negligencia grave" debido al consumo de terbutalina, concluyó el 20 de octubre. La sustancia prohibida había sido detectada en un control antidopaje realizado en noviembre de 2022, semanas antes de la final del Mundial, aunque el caso se hizo público en 2023.

Gómez compartió sus experiencias durante la suspensión: “Fue horrible. Es de lo peor que le puede pasar a un deportista. Tuve mucha bronca y enojo. Al principio, apagaba la televisión porque sentía que el fútbol había muerto para mí”.

A sus 37 años, el volante busca disfrutar de nuevo del fútbol y aportar su experiencia a un Padova que actualmente ocupa el undécimo lugar en la Serie B, con tres victorias, dos empates y tres derrotas. Su esperado regreso se producirá este domingo a las 11 horas, cuando Padova se enfrente a Juve Stabia.

