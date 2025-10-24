Beckham le dedicó un posteo a Lionel Messi tras el anuncio de su renovación

David Beckham, co-propietario del club, celebró la noticia con un mensaje en Instagram: “Cuando comenzamos este viaje, nuestra visión era traer a los mejores jugadores a Miami. En 2023, trajimos al mejor jugador que jamás haya jugado el juego”, expresó. Beckham añadió que está “feliz de que Messi siga comprometido” y resaltó su impacto en el fútbol estadounidense y su capacidad de inspirar a jóvenes talentos.

Messi se unió a Inter Miami el 15 de julio de 2023, con un contrato inicial de dos años y medio. Su llegada ha transformado la Major League Soccer (MLS), rompiendo récords de audiencia, ventas de camisetas y asistencia a los estadios.

En su primer semestre, lideró al equipo hacia su primer título: la Leagues Cup 2023. En 2024, llevó a Inter Miami a ganar el Supporters' Shield y estableció un nuevo récord de puntos en la temporada regular. Individualmente, fue nombrado MVP de la MLS 2024 y, en 2025, ganó la Bota de Oro al anotar 29 goles en 28 partidos. Esta misma temporada, ha sido nominado nuevamente al MVP y busca convertirse en el primer jugador en ganar el premio en dos años consecutivos.