Se conoció el apodo que las mujeres de la Selección le habrían puesto a Wanda Nara

Wanda Nara tuvo un debut complicado como conductora de MasterChef Celebrity en Telefe, debido a las controversias que la rodean desde días previos. Se la acusó de haber enviado un mensaje a Enzo Fernández poco después de que este ganara el Mundial, un rumor que se difundió rápidamente. Según reveló Ailén Bechara, esposa de un representante, Valentina Cervantes, pareja de Fernández, comentó sobre el asunto en una reunión con otras mujeres de la Selección, quienes le pusieron el apodo de "Tatiana" a Nara.

Este apodo hace referencia a una burla que Nara utilizó anteriormente contra la actriz China Suárez, a quien acusó de ser la amante de su exmarido, Mauro Icardi. La situación sigue escalando y afectando la imagen de Nara, aunque ella ha afirmado que estas acusaciones son invenciones de la prensa.