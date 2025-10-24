Dolor en Hollywood: murió Isabelle Tate a los 23 años

Isabelle Tate, conocida artísticamente como Izzy Tate, falleció a los 23 años, según confirmó la Agencia McCray, que la representaba. La agencia publicó un emotivo obituario en sus redes sociales.

"Era una persona apasionada y una luchadora que nunca se justificó por tener una discapacidad", señalaron desde la agencia. Además de su carrera como actriz, Tate también demostraba una profunda pasión por la música, dedicando tiempo a escribir y grabar canciones con amigos, algunas de las cuales logró publicar.

Tate interpretó a Julie en el episodio piloto de "9-1-1: Nashville", donde su personaje compartía una escena crucial con Blue, interpretada por Hunter McVey, en la que se desafiaban las normas del lugar donde trabajaban.

Recientemente, Tate había vuelto a la actuación, y su papel en la serie de ABC fue su primera audición tras un tiempo alejada de los sets. Desde la agencia subrayaron que "consiguió el papel en su primera audición y disfrutó del proceso".

En 2022, la actriz compartió en redes que padecía una enfermedad neuromuscular progresiva que afectaba sus piernas, reflexionando sobre su dificultad para aceptar la situación: "Ha sido un camino difícil, pero elegí no dejar que me defina".

Quienes la conocían la describen como "el alma de la fiesta" y la recuerdan por su cercanía a su familia, destacando que su hermana era su mejor amiga y su madre, su "faro de luz".