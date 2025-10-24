Puerto Iguazú: uno de los destinos turísticos más visitados del país

En agosto, Puerto Iguazú se consolidó como la segunda ciudad más visitada de Argentina, solo por detrás de Bariloche. Más de 51.000 turistas recorrieron las Cataratas del Iguazú, donde la estadía promedio fue de 2,5 noches. Este incremento en el turismo sitúa a Iguazú como el principal destino del norte argentino, seguido por Mar del Plata en tercer lugar.

Un informe de Canal Doce indica que la presencia de Iguazú entre los tres destinos más populares del país se ha mantenido durante varios meses, evidenciando un flujo constante de visitantes, incluso fuera de la temporada alta tradicional.

El turismo sostenido, que incluye eventos, está impulsando la economía local. Los operadores destacan que Misiones ya no depende únicamente de la temporada alta, sino que recibe turistas durante todo el año. La afluencia de visitantes internacionales, argentinos y brasileños crea una dinámica económica estable, con las Cataratas como el principal atractivo.

Además, Posadas también tuvo un buen desempeño en agosto, con 12.000 turistas, aunque la estadía promedio fue menor. La capital provincial está diversificando su oferta con un creciente turismo de negocios y eventos deportivos a nivel nacional e internacional. Según el noticiero, este tipo de turismo tiene un impacto económico significativo, a menudo superior al del turismo familiar tradicional.