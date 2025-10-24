Si el domingo no gana Milei, el Lunes el país vuela por los aires

Por Carlos Zimerman

El domingo se perfila como un hito decisivo en la historia política de Argentina. En este contexto, la figura de Javier Milei ha emergido como un símbolo de cambio radical en un país que ha sufrido diversas crisis económicas y un prolongado ciclo de políticas públicas caracterizadas por el populismo. Es innegable que, si Milei logra imponerse en las elecciones, se abrirá una ventana de oportunidad para implementar transformaciones estructurales necesarias que podrían desencadenar una nueva era para la nación.

El llamado "modelo kirchnerista", con su enfoque en políticas de gasto expansivo y controles sobre la economía, ha sido objeto de críticas durante años por su incapacidad para generar crecimiento sostenible y por haber perpetuado un ciclo de inflación galopante. Este sistema, sustentado en la distribución de subsidios y beneficios sociales, ha llevado a la acumulación de deudas y una falta de inversiones en sectores claves. Así, en un escenario donde Milei triunfa, se anticipa una acelerada liberalización de la economía que podría atraer inversiones y estabilizar la moneda, huellas de un rumbo que opone firmemente al populismo que ha dominado la política reciente.

Sin embargo, el resultado electoral podría ser toma de decisiones complejas. Si Milei no triunfa, las proyecciones no son alentadoras. El temor se cierne sobre el futuro inmediato del país, con la posibilidad de que el dólar alcance niveles exorbitantes, empujando aún más a los ciudadanos al abismo de la pobreza y la incertidumbre económica. En este contexto, la inversora extranjera podría retraerse aún más, ante un clima de inestabilidad que conlleva riesgos significativos. Las empresas locales, por su parte, también podrían paralizar sus iniciativas de crecimiento, desalentadas por un ambiente poco favorable para los negocios.

Desde un punto de vista social, el debate en torno al futuro de Argentina va más allá de las preferencias políticas individuales. Se trata de un dilema que afecta a todos los ciudadanos, a quienes la mala gestión económica ha dejado cicatrices profundas. La necesidad de sepultar el populismo, que durante décadas ha prometido soluciones simples a problemas complejos sin resultados sostenibles, se ha convertido en un mantra entre aquellos que anhelan un cambio verdadero. La propuesta de Milei, respaldada por su discurso de desmantelar estructuras obsoletas y promover un enfoque más orientado al mercado, resuena en un segmento significativo de la población que busca nuevas ideas y enfoques.

En este sentido, el domingo no es solo una jornada electoral. Es un punto crítico en la narrativa de la democracia argentina, donde se pone a prueba la capacidad del país para enfrentar sus demonios históricos y reclaimar su futuro. La decisión que tome la ciudadanía tendrá reverberaciones no solo en el ámbito económico, sino también en el tejido social, cultural y político. Así, se plantea la pregunta: ¿será capaz Argentina de dar un paso audaz hacia adelante y abrazar un nuevo paradigma, o continuará atrapada en el ciclo de incertidumbre que ha definido su historia reciente? La respuesta a esa pregunta podría definir el rumbo de la nación durante años.