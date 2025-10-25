Evento en apoyo al terrorismo en Rafaela: ¿Le hicieron una cama a Viotti?

En el flyer aparece un terrorista con el pañuelo verde de la organización fundamentalista islámica "Hamás" y un pañuelo con forma de mapa que elimina de la imagen al Estado de Israel

En un preocupante desarrollo, el día de ayer comenzaron a circular en redes sociales unos flyers que contienen simbología terrorista, invitando a un evento programado en "Estación Esperanza". Este material digital, que ha despertado la indignación y la alarma en múltiples sectores de la sociedad, se presenta acompañado del sello de la "Comisión Municipal para la Promoción de la Cultura", generando dudas sobre la legitimidad y la intención detrás de su difusión.

Según pudo saber R24N, la "Comisión Municipal para la Promoción de la Cultura", es una organización que integra como miembro la Municipalidad de Rafaela, y de la que parasitan fondos públicos militantes extremistas de izquierda entre los que se encuentran empleados que trabajan desde hace años en la Municipalidad.

Los panfletos incluyen imágenes de un hombre con el pañuelo verde en clara alusión a la organización terrorista Hamás, un grupo fundamentalista islámico que ha sido declarado organización terrorista en la Argentina.

Hamas es terrorismo don Viotti. https://t.co/2KKRUBqtgW — OB (@osvaldobazan) October 25, 2025

Aparecen también un pañuelo "Kefia" con forma de mapa que elimina de la imagen al Estado de Israel y la foto de una reconocida figura histórica dentro del extremismo palestino, conocida por su papel en actividades terroristas en el FPLP.

La retórica del contenido es alarmante, ya que se reproduce un discurso plagado de bulos antisemitas, además de llamar abiertamente a la destrucción del Estado de Israel. Este tipo de mensajes no solo incitan al odio, sino que también alimentan tensiones sociales y políticas en un contexto ya sensible.

La aparición de este material ha provocado una oleada de reacciones en las redes sociales, donde ciudadanos y organizaciones han expresado su preocupación. La combinación de elementos visuales e ideológicos en el flyer se percibe como un ataque directo a la comunidad judía.

En Rafaela el intendente Viotti usa fondos públicos mediante la Comisión p/ Promoción de la Cultura para un evento que tiene imágenes de terroristas y toma una posición contraria a la política internacional argentina



¿Ignorancia o apología? Igual de grave: urgente explicación. pic.twitter.com/GJNjfADntA — Bryan J. Mayer (@jota_mayer) October 25, 2025

Las autoridades locales, al tomar conocimiento de la situación, han iniciado investigaciones para cesar la participación de la Municipalidad en esta "Comisión Municipal para la Promoción de la Cultura" y tomar medidas contra los empleados públicos involucrados. Según fuentes cercanas, se espera que se emita un pronunciamiento oficial en las próximas horas, además de asegurar que ningún evento relacionado con la propaganda incitadora encontrará cabida en el espacio público o se aprovechará de fondos públicos.

Cabe señalar que la difusión de mensajes que promueven el odio y la violencia es un hecho que debe ser abordado con seriedad y responsabilidad. Existen mecanismos legales para sancionar estos actos, y la lucha contra la desinformación y el extremismo es prioridad en cualquier sociedad democrática.

Mientras tanto, las reacciones en las redes sociales siguen creciendo, con muchos usuarios exigiendo la condena del contenido y la claridad en las intenciones de quienes lo están promoviendo.

APOLOGÍA DEL TERRORISMO



En Rafaela, el intendente @leo_viotti destina fondos públicos, a través de la Comisión para la Promoción de la Cultura, a un evento con imágenes de terroristas.



Se escribe "VIOTTI", se pronuncia "HAMÁS" pic.twitter.com/jYltM7zoOF — Dani Lerer (@danilerer) October 25, 2025



