Independiente Rivadavia dio el batacazo

Los finalistas de la Copa Argentina ya están confirmados. Argentinos Juniors se enfrentará a Independiente Rivadavia tras la victoria de este último sobre River Plate en una emotiva tanda de penales, después de que el partido finalizara 0-0 en el tiempo reglamentario.

El encuentro, celebrado en el Estadio Mario Alberto Kempes, mostró a un Independiente Rivadavia dominador bajo la dirección de Alberto Berti, superando a un River Plate desorientado dirigido por Marcelo Gallardo. En la primera mitad, River se mostró agresivo, buscando el gol, mientras que Rivadavia se defendió con un sólido planteamiento y apostó al contragolpe.

La segunda mitad estuvo marcada por un fuerte aguacero que retrasó el juego más de 40 minutos, afectando gravemente el estado del campo y generando incertidumbre en ambos equipos. Sin embargo, el marcador no se movió.

En la tanda de penales, la presión fue alta: Miguel Ángel Borja y Giuliano Galoppo fallaron sus disparos para River, mientras que Franco Armani no logró detener los remates de Independiente Rivadavia. Sebastián Villa selló el triunfo con el último penal.

De esta forma, Independiente Rivadavia se clasificó para la final de la Copa Argentina, donde se enfrentará a Argentinos Juniors en busca del título nacional.